Эксперты провели тесты игры The Last of Us Part II на PS5 Pro и результаты впечатляют

Эксперты Digital Foundry провели тесты The Last of Us Part II на PS5 Pro, и результаты действительно впечатляют. Игра демонстрирует стабильные 60 FPS с использованием технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая повышает разрешение с 1440p до 4K. Качество изображения через PSSR оказалось лучше, чем через AMD FSR, а местами игра выглядит даже лучше, чем в режиме 30 FPS на стандартной PS5. Для владельцев телевизоров с поддержкой 120Hz и VRR, на PS5 Pro также доступен режим 4K с разблокированным FPS, что позволяет получить ещё более плавный и динамичный геймплей.

The Last of Us Part II, выпущенная студией Naughty Dog, стала одной из самых обсуждаемых игр на момент релиза в 2020 году. Игра продолжила историю главных героев из первой части и предложила насыщенный сюжет, который вызвал множество эмоций и дискуссий среди фанатов. Игра получила высокие оценки за графику, анимацию и глубокую проработку персонажей.

Тем не менее, несмотря на то, что адаптация для PS5 Pro демонстрирует все технические достижения новой консоли, многие игроки задаются вопросом — где новые игры, ради которых стоит покупать PS5 Pro? The Last of Us Part II уже давно завоевала свою аудиторию, но поклонники ждут свежих проектов, которые бы в полной мере раскрыли возможности нового железа.