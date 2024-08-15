Долгожданная озвучка студии Red Head Sound наконец готова, однако качество видеоряда уступает версии СНГ.

Студия озвучки Red Head Sound (RHS) оказалась в центре нового скандала после решения выпустить экранную копию Дэдпула и Росомахи в российских кинотеатрах. Это вызвало волну негодования среди зрителей, особенно на фоне того, что большинство кинотеатров отказались сотрудничать с RHS, понимая возможные последствия. Однако некоторые небольшие кинотеатры в менее крупных городах всё же пошли на это, надеясь таким образом заработать.

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По мнению сообщества, это решение демонстрирует неуважительное отношение к зрителям, так как студия получила значительную поддержку через донаты, а теперь предлагает им продукт низкого качества. Дополнительную критику вызвали вставки неуместной рекламы в фильмы и многочисленные проблемы с качеством перевода и шуток. Зрители также отмечают, что дубляж СНГ оказался версией намного лучшего качества.

Ранее один из зрителей, побывавший на показе "Человека-Паука: Паутина вселенных" с озвучкой RHS, отметил, что был шокирован, когда осознал, что смотрит обработанную экранку. Это сильно испортило впечатление от просмотра, особенно учитывая, что это был его третий поход на этот фильм в разных кинотеатрах и городах. Ранее он смотрел его с СНГ-дубляжом и не сталкивался с подобными проблемами.

Отрицательный отзыв одного из пользователей на работу RHS

Тем не менее, несмотря на критику, RHS всё же выпустила свою озвучку, которая была тепло принята поклонниками. Однако, из-за качества видеоряда, версия RHS не попала в широкий прокат. В некоторых кинотеатрах зрителям предложен лишь один сеанс в день для самых преданных фанатов, в то время как основная часть показов проходит с дубляжом студии СНГ.

Студия Red Head Sound давно известна своими проектами по озвучке, но её подход к выпуску и качеству контента не раз вызывал негативную реакцию среди зрителей и профессионалов.