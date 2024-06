Надежный инсайдер поделился новостями о ПК-порте

Согласно инсайдеру billbil-kun Sony готовит порт своей популярной игры The Last of Us: Part II на ПК вот уже несколько лет.

По его словам, разработка идёт с ноября 2021 года. Напомним, что оригинальная игра вышла в 2020 году для приставки Playstation 4. Если верить инсайдеру, то большая часть работы позади, на данный момент идёт полировка и команда ждёт удобное окно для выпуска. Если это действительно так, то Sony сделала выводы из релиза ПК версии The Last of Us: part I на ПК, которая была известна своими проблемами на релизе.

Ожидается, что игру выпустят на ПК в следующем году, к релизу второго сезона сериала от HBO.