Обзор и тестирование Ninkear M7 – оцениваем возможности тихого и недорогого мини-ПК

В наше время расцвета нейросетей и искусственного интеллекта стоимость компьютерного оборудования стала просто невероятно высока. А когда хочешь выбрать компьютер не для игр, а чтобы можно было дать в пользование ребенку, сделать офисную работу на дому, подготовить доклад, подключить принтер и распечатать фотографии, рекомендую обратить внимание на мини-ПК. Этот тот самый случай, когда все офисные задачи выполняются легко, и для этого не нужно выделять много места. Ну и такой выбор неплохо экономит бюджет.
Рассмотрим, на что способен мини-ПК от китайского бренда Ninkear. Отталкивался при выборе от очевидных характеристик, которые позволят работать и выполнять первые уроки по программированию своим детям. 

Операционная система
Windows 11 Pro
Тип видеокарты
встроенная
Блок питания

65 Вт
Процессор
AMD Ryzen 5 7430U, 2300 МГц
Оперативная память
16 ГБ,DDR4, 3200 МГц
SSD
12 ГБ 
Крепление на монитор
В комплекте

Во что упакован и что в комплекте

Приходит компьютер в двух слоях коробок. Внутренняя коробка это черный крепкий кубик, на котором написано наименование товара и расположена наклейка с его параметрами. 

В комплекте все что понадобится к первому включению, не считая периферии. Обычно Ninkear еще дарит мышку, но тут она, видимо, просто не влезла в коробку.

Внутри находим:

  • блок питания на 65 Вт;
  • комплект документации, включающий гарантийный талон (да-да фирма дает гарантию на свою продукцию, более того имеет сервисные центры в нашей стране, спасибо Семену);
  • крепление на монитор;
  • кабель HDMI - HDMI.

Как выглядит?

Я планировал повесить мини-компьютер за монитор, благо что для этого есть крепеж в комплекте,  но он удивил меня своим внешним видом. Такой мини-ПК можно спокойно разместить и на рабочем столе, чтобы он украшал его и вписывался в общий дизайн рабочего места.  Весь корпус мини-ПК сделан из металла, даже крышка, а значит он должен быть довольно крепким и более эффективно отводить тепло от процессора. Сверху на крышке нанесен геометрический узор и логотип компании. Смотрится это все стильно и лаконично. Останется красиво прибрать провода и общий вид с монитором будет прекрасен. 

На лицевой стороне расположили два USB 3.0 порта и кнопку питания с ненавязчивой подсветкой.

Торцы украшены только прорезями для охлаждения.

Противоположный лицевому торец содержит все остальные интерфейсы: 3.5mm, 2х HDMI 2.0, RJ45, Type-C, 2х USB 2.0. Это хорошо, когда есть возможность одновременно подключить два монитора. А также радует Type-C разъем – сейчас все кабели для связи со смартфонами стали переходить на стандарт PD.

Любопытно, что USB разъемы окрашены в голубой цвет, хотя на деле являются USB 2.0 (наглядно продемонстрирую тестами ниже) – такой вот маркетинг...

Ну и нижняя крышка компьютера тоже из металла, с резиновыми ножками, в которых спрятаны винты крепления. На ней размещена этикетка с серийным номером и параметрами питания. 

На чем работает?

Компьютер выбирался для работы в Windows приложениях, поэтому важно было наличие предустановленной операционной системы этого семейства. Заодно решался вопрос некоторой экономии – ценник на лицензию Windows 11 Pro сейчас достигает трети стоимости этого мини-ПК.

Так вот, работает этот ПК на Windows 11 Pro и процессоре AMD Ryzen 5 7430U. Системные разделы занимают около 50 ГБ памяти. В диспетчере установлены все драйвера, а «вишенка на торте» – обновление всего и вся через официальные процедуры Windows Update, не надо посещать официальный сайт компании, что-то скачивать, все установится само, даже если вы захотите снести систему и поставить вновь. В остальном привычные обои, понятная оболочка и возможности. Сразу из коробки встроенная видеокарта подключилась к монитору с поддержкой 4К и частотой 120 Гц. SSD накопитель определяется как Faspeed P8. 

Проверим возможности комплектного SSD накопителя. Тут вполне неплохой, хоть и бюджетный, SSD: скорости 3000-3500 МБ/с на чтение и запись.


А вот и проверка задних USB портов: несмотря на голубую расцветку, скорости стандарта USB2.0. Что понравилось — это повсеместная поддержка подключаемых устройств с динамической подсветкой. Любое устройство с управлением RGB подсветкой автоматически подключается и управляется со стандартного интерфейса Windows.

Такая производительность спокойно подходит под офисные приложения, программы для начинающих кодеров (сыновья учатся на курсах, им понравилось), просмотр видео, распечатку фотографий и документов. 

Вроде бы на этом можно и заканчивать, но нам же этого мало. Проведем полный тест «железяки». Я не сторонник игр детей на ПК, поэтому эти возможности мне неважны. Но проверить – все равно проверим. 

Тесты и игры

Для начала пройдемся стандартными бенчмарками, чтобы можно примерно сравнивать уровень этого ПК. 

Cinebench R23 показал результат на уровне чуть выше Intel Xeon 3265М. Этим результатам вторит и 3DMark. За время максимальной нагрузки в тестах не нагрелся выше 88.3°С. И нам этого мало, поэтому поставим на стресс тест от AIDA 64 на десять часов. Итог — нет ни просадок производительности, ни перегрева. Температура в топе не выше 86,5°С. Да и система охлаждения такая тихая, что звука кулера вообще не слышно, начинаешь сомневаться в ее "активности". А вдруг там пассив такой? Проверим ниже.

Проверяем уровень Wi-Fi соединения. Да, да, тут есть гигабитный Ethernet, но я уже привык пользоваться интернетом только по  воздуху, потому для меня это важный вопрос. Так вот. Прием интернета в диапазоне 5 ГГц вполне приемлемый. Скорость интернета даже в дальней комнате от роутера через три стены, достигает 120 Мб/с.

Приступаем к играм. Конечно, такой процессор не позволит играть современные крутые игры. Так Atomic Hearts и A plague tales requiem дали не более 10 FPS  на самых малых настройках. «Сразу в корзину».

Танки можно запустить на минимуме и при разрешении 1280*720, что даст нам примерно 40 fps – вполне играбельно, хоть и графика не очень.

Перегрева процессор так и не добился.

Качаем Counter Strike 2 и PUBG. В CS2 на минимальных и при разрешении 1280*720 FPS стабильно выше 50. Вполне можно пострелять. PUBG в минимуме и на 720Р дает FPS на уровне 20. 

За все время перегрева так и не было. Корпус нагревается сверху не выше 43°С

Что же там внутри? 

Откручиваем 4 винта, отнимаем крышку. Внутри SSD  Faspeed P8 формата M.2 NMVe на 512 GB. Оперативная память от того же бренда одна планка на 16 GB. Настоятельно рекомендую добавить еще одну планку оперативной памяти (слот свободный есть) и вы получите уверенный прирост в производительности, ведь процессор умеет работать в двухканальном режиме. Нужна оперативная память стандарта SO-DIMM DDR4. Так же есть слот M2 для добавления еще одного SSD. За проводное гигабитное соединение отвечает Realtek RTL8852BE.

Вывод

У компании Ninkear получилась очень крепко собранная машинка. Тут вообще нет нагрева, и вполне понятная производительность с возможностью легкого апгрейда, с которым справится даже школьник.

Мини-ПК прекрасен для базовых офисных задач, имеет современные интерфейсы и может подключаться к двум мониторам. Плюс есть хороший уровень Wi-Fi и подключение внешних устройств по Bluetooth.

