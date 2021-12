Выполнившие условия создатели контента будут вознаграждены премиальной внутриигровой валютой, Камнями Истока

Китайская компания miHoYo, разработчик популярнейшей Action-RPG Genshin Impact, выполненной в аниме-стилистике, возобновила набор стримеров на Twitch. С подробностями и условиями кампании можно ознакомиться на официальном сайте Genshin Impact, если же кратко их резюмировать - контент-мейкеры смогут получить вознаграждение в виде премиальной внутриигровой валюты, Камней Истока, как за определенное суммарное количество часов ведения трансляций, так и за привлечение дополнительных подписчиков и выполнение челленджей.



Например, 200 первых стримеров, победивших нового босса, Золотого волчьего вожака с использованием одного лишь главного героя (Путешественника Итэра или Путешественницы Люмин) получат 800 Камней Истока. Бой необходимо транслировать целиком, а после сохранить в виде хайлайта. С учетом того, что количество бесплатно получаемых Камней Истока жестко ограничено, а приобретение их за донат (за исключением "The Blessing of the Welkin Moon") обходится довольно дорого, награды для начинающих создателей контента смотрятся вполне неплохо.