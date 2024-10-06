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[Zero]
Linux-вирус Perfctl за 3 года заразил тысячи серверов и майнит на них криптовалюту
При этом у данного вредоносного ПО имеются и дополнительные функции.

Как сообщает Ars Technica, в прошедший четверг специалистами по кибербезопасности было обнаружено вредоносное ПО, заразившее как минимум несколько тысяч серверов, функционирующих под управлением операционных систем семейства Linux. Примечательно, что создатели «вредоноса» интегрировали в него целый ряд различных функций, а также предусмотрели методы закрепления трояна в системе и сокрытия его от антивирусного софта. 

По имеющейся в настоящий момент информации, вредоносное ПО, получившее название Perfctl, распространялось в сети как минимум с 2021 года. Оно может устанавливаться на Linux-системы, используя как минимум 20 тысяч различных ошибок конфигурации, а также различные эксплойты, актуальные для старых версий ОС. Чаще всего троян используется для скрытного майнинга криптовалюты, а его процессы маскируются под системные. Также рассматриваемое вредоносное ПО может использоваться для перенаправления интернет-трафика, рассылки спама и установки других вирусов и троянов.

Исследователям удалось найти в сети несколько обсуждений, участники которых рассказывали о найденном им вредоносном ПО, которое впоследствии и назвали Perfctl. Так, один из системных администраторов жаловался на трудности с окончательным удалением трояна — после каждой перезагрузки сервера он устанавливался заново и снова начинал майнить криптовалюту. В скором времени будут разработаны методические рекомендации по удалению данного вредоносного ПО, также вероятно, оно будет добавлено в базы данных антивирусных программ.

#linux #информационная безопасность #кибербезопасность #вирусы #вредоносное по #трояны #вредоносный софт
Источник: arstechnica.com
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Nvidia&Intel Hater
11:36
да да да.ты предпочитаешь с длсс играть потому что растр не тянет ни в одной игре
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Nvidia&Intel Hater
11:34
конечно .через инспкетр ты форсируешь один уровень для таа ,для длсс выбираешь другой.карты теней ты отключаешь ибо они в дно фпс садят .твои высеры смотреть себя не уважать -я выкл после пары кадров
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Demerilis
11:33
С ДЛСС там в основном от 40, 1 раз упало до 37, что вообще для фильма этого пофиг, можно скинуть настройки на выс и ничего особо не поменяется, но я предпочитаю с ДЛСС играть
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Nvidia&Intel Hater
11:33
и это с явным длсс на ултра качестве через инспектр.тут мыло видно в полны йрост
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11:32
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Nvidia&Intel Hater
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beltar
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