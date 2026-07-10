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Global_Chronicles
ЦБ ввёл в оборот модернизированную купюру номиналом 100 рублей с усиленной защитой и QR‑кодом
Банк России объявил о вводе в обращение обновленной банкноты номиналом 100 рублей, оформленной в тематике Центрального федерального округа. Купюра получила новый дизайн оборотной стороны и усиленную защиту.
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Банк России продолжает обновлять наличные деньги, добавляя к ним усиленный защитный комплекс и привязку к федеральным округам. После пятитысячной и тысячерублевой купюр очередь дошла до «сторублевки».  

 Изображение: Банк России

Новая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне разместили фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату и стилизованную карту округа в единой композиции.

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Купюра выполнена в оранжево‑оливковой гамме и напечатана на белой хлопковой бумаге. В нее внедрены защитные волокна двух типов: серые и цветные с чередованием красных и синих участков, а внутри размещена голографическая нить шириной около 2 мм, выходящая на поверхность в нескольких точках.

Купюра обязательна к приему во всех видах платежей наравне со старыми сторублёвками. Новые банкноты постепенно заменят вышедшие из обращения или изношенные купюры, при этом старые остаются платежеспособными.

Для проверки подлинности внизу лицевой стороны напечатан QR‑код, ведущий на страницу ЦБ с описанием защитных признаков. Среди элементов защиты указаны водяные знаки, микротекст, скрытые цифры, которые меняют цвет при изменении угла обзора, а также два серийных номера на обороте.

#банк россии #защита #цб #банкнота #спасская башня #qr‑код #центральный федеральный округ #100 рублей #ржевский мемориал #сторублёвая банкнота
Источник: cbr.ru
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