Беспилотник для оперативного мониторинга земной поверхности сохраняет баланс в мощных вихревых потоках.

На международной выставке беспилотных авиационных систем «Дрон экспо» компания «Атри» из Санкт-Петербурга продемонстрировала новый беспилотник «Одуванчик-3». Главная особенность дрона заключается в способности сохранять устойчивость под сильным ветровым потоком. Летательный аппарат использует для взлета, посадки и зависания в воздухе несколько несущих винтов. Форум «Дрон экспо» проходил в Казани с 8 по 10 июля, сообщает ТАСС.

Изображение: oduvanchik.tech

Производитель, компания «Атри» из Санкт-Петербурга, заявила, что в БПЛА винты устанавливаются на одной общей оси, но вращаются в противоположные стороны. Таким образом, у дрона имеется только одна точка опоры, что обеспечивает аппарату максимальную устойчивость от ветра и ливневых осадков.

Заявленная ветровая нагрузка составляет не более 18 м/с, однако испытания на производственных площадках подтвердили способность аппарата выдерживать поток ветра со скоростью 40 м/с. В реальных испытаниях система выдержала воздушный поток, создаваемый винтами вертолета Ми-8. В компании отметили, что во время этого тестирования стоящую недалеко палатку просто сдуло ветровым потоком.

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«Одуванчик-3» может использоваться для оперативного мониторинга земной поверхности. Аппарат работает как автономно, так и под управлением оператора дрона. Передача полученных беспилотником данных на базу происходит в режиме реального времени.

«Одуванчик-3» является одной из пяти моделей БПЛА вертолетного типа компании «Атри». Ее взлетная масса составляет 6 кг. Аппарат может нести до 1.8 кг полезной нагрузки (камеры, датчики, приборы и пр.). Другие характеристики:

высота полета до 1 км,

автономность полета до 38 минут,

максимальная скорость до 90 км\ч.

Дрон оборудован литий-ионной аккумуляторной батареей. Время заряда штатным зарядным устройством составляет не более 1,5 часа.