Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Казани показали БПЛА «Одуванчик-3» устойчивый к вихревым потоком от вертолёта Ми-8
Беспилотник для оперативного мониторинга земной поверхности сохраняет баланс в мощных вихревых потоках.
реклама

На международной выставке беспилотных авиационных систем «Дрон экспо» компания «Атри» из Санкт-Петербурга продемонстрировала новый беспилотник «Одуванчик-3». Главная особенность дрона заключается в способности сохранять устойчивость под сильным ветровым потоком. Летательный аппарат использует для взлета, посадки и зависания в воздухе несколько несущих винтов. Форум «Дрон экспо» проходил в Казани с 8 по 10 июля, сообщает ТАСС.
Изображение: oduvanchik.tech

Производитель, компания «Атри» из Санкт-Петербурга, заявила, что в БПЛА винты устанавливаются на одной общей оси, но вращаются в противоположные стороны. Таким образом, у дрона имеется только одна точка опоры, что обеспечивает аппарату максимальную устойчивость от ветра и ливневых осадков.

Заявленная ветровая нагрузка составляет не более 18 м/с, однако испытания на производственных площадках подтвердили способность аппарата выдерживать поток ветра со скоростью 40 м/с. В реальных испытаниях система выдержала воздушный поток, создаваемый винтами вертолета Ми-8. В компании отметили, что во время этого тестирования стоящую недалеко палатку просто сдуло ветровым потоком.

реклама

«Одуванчик-3» может использоваться для оперативного мониторинга земной поверхности. Аппарат работает как автономно, так и под управлением оператора дрона. Передача полученных беспилотником данных на базу происходит в режиме реального времени.

«Одуванчик-3» является одной из пяти моделей БПЛА вертолетного типа компании «Атри». Ее взлетная масса составляет 6 кг. Аппарат может нести до 1.8 кг полезной нагрузки (камеры, датчики, приборы и пр.). Другие характеристики:

  • высота полета до 1 км,
  • автономность полета до 38 минут,
  • максимальная скорость до 90 км\ч.

Дрон оборудован литий-ионной аккумуляторной батареей. Время заряда штатным зарядным устройством составляет не более 1,5 часа.

#россия #авиация #бпла #беспилотник #дрон #вертолет
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Впервые в истории команда хирургов из США провела операции с помощью человекоподобных роботов
Статистика «МегаФон» говорит о росте популярности смартфонов с ИИ на 150% за год
AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Ученые обнаружили скрытое свойство галлия спустя почти 150 лет после его открытия
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч
Неисправную RTX 3070 удалось починить конденсатором от старого радиоприемника
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
В России создан мощный двухпроцессорный сервер на базе отечественных 16-ядерных «Эльбрус-16С»
Первые процессоры AMD на Zen 6 будут представлены через две недели
Компания Radia из США пытается заинтересовать Европу гигантским транспортным самолётом WindRunner
Airbus и MTU создадут первый в мире полностью электрический водородный авиадвигатель
ЦБ ввёл в оборот модернизированную купюру номиналом 100 рублей с усиленной защитой и QR‑кодом
Процессор AMD Ryzen 7 4700LE на Zen 2 появился в составе бюджетного ПК

Популярные статьи

PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter