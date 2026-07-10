Bridgestone начала регулярную коммерческую эксплуатацию бескамерных шин AirFree в Японии. Пока технология подходит только для транспорта, который движется со скоростью до 20 км/ч.

Разработка бескамерной шины заняла у Bridgestone почти восемнадцать лет. Теперь компания впервые использует такую конструкцию не в рамках временных испытаний, а в повседневной эксплуатации.

Изображение: Сarscoops

Шины AirFree установили на беспилотные автомобили, которые перевозят пожилых жителей японского города Хигасиоми. По сути, речь идет об удлиненных гольф-карах, курсирующих по заранее определенным маршрутам. Именно этот проект стал первым коммерческим применением технологии без ограниченного испытательного периода.

Изображение: Сarscoops

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Bridgestone представила первый вариант бескамерной шины еще в 2008 году, а третье поколение показала в 2023-м. В конструкции используют спицы из термопластичной смолы, которые удерживают нагрузку без воздуха внутри колеса. Снаружи располагается тонкий резиновый протектор, а перерабатываемый компаунд сохраняет комфорт при движении.

Изображение: Сarscoops

По словам инженера Масаки Оты, разработчики изменили подход и сделали ставку не на жесткость материала, а на гибкую смолу с более равномерным распределением нагрузки.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

При этом технология пока не подходит для серийных легковых автомобилей. Во время демонстрации беспилотные машины двигались с максимальной скоростью 20 км/ч, а компания рассматривает AirFree как решение для относительно медленного транспорта. Сроки массового производства пока не названы.