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Global_Chronicles
После 18 лет разработок бескамерные шины Bridgestone появились в автомобилях со скоростью до 20 км/ч
Bridgestone начала регулярную коммерческую эксплуатацию бескамерных шин AirFree в Японии. Пока технология подходит только для транспорта, который движется со скоростью до 20 км/ч.
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Разработка бескамерной шины заняла у Bridgestone почти восемнадцать лет. Теперь компания впервые использует такую конструкцию не в рамках временных испытаний, а в повседневной эксплуатации.

 Изображение: Сarscoops

Шины AirFree установили на беспилотные автомобили, которые перевозят пожилых жителей японского города Хигасиоми. По сути, речь идет об удлиненных гольф-карах, курсирующих по заранее определенным маршрутам. Именно этот проект стал первым коммерческим применением технологии без ограниченного испытательного периода.

Изображение:  Сarscoops 

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Bridgestone представила первый вариант бескамерной шины еще в 2008 году, а третье поколение показала в 2023-м. В конструкции используют спицы из термопластичной смолы, которые удерживают нагрузку без воздуха внутри колеса. Снаружи располагается тонкий резиновый протектор, а перерабатываемый компаунд сохраняет комфорт при движении.

Изображение:  Сarscoops 

По словам инженера Масаки Оты, разработчики изменили подход и сделали ставку не на жесткость материала, а на гибкую смолу с более равномерным распределением нагрузки.

Изображение:  Сarscoops 

Изображение:  Сarscoops 

При этом технология пока не подходит для серийных легковых автомобилей. Во время демонстрации беспилотные машины двигались с максимальной скоростью 20 км/ч, а компания рассматривает AirFree как решение для относительно медленного транспорта. Сроки массового производства пока не названы.

#беспилотный транспорт #bridgestone #бескамерные шины
Источник: carscoops.com
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