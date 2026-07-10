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Global_Chronicles
Раскрыт механизм отказа твердотельных аккумуляторов - батареи станут долговечнее и безопаснее
В Институте устойчивых материалов Макса-Планка раскрыли механизм, из-за которого твердотельные батареи выходят из строя. Оказалось, что мягкие литиевые дендриты действуют как водяная струя, пробивающая твердую керамику.
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Твердотельные батареи обещают значительно большую емкость и безопасность по сравнению с литий-ионными. Смартфоны могли бы работать несколько дней без подзарядки, а запас хода электромобилей вырос бы втрое. Но коммерческому внедрению мешала одна проблема: во время зарядки в батарее образуются дендриты — древовидные структуры из лития, которые прорастают сквозь твердый электролит и замыкают цепь.

Изображение: ScienceDaily

Группа ученых под руководством доктора Ювэя Чжана из Института устойчивых материалов Общества Макса-Планка в Германии поставила эксперимент, чтобы проверить две гипотезы. Согласно первой, внутреннее напряжение в дендритах раскалывает электролит. Согласно второй, электроны просачиваются по границам зерен керамики и способствуют образованию литиевых зародышей, которые потом соединяются.

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Ученые приготовили образцы в вакууме при криогенных температурах, чтобы исключить влияние кислорода, воды и электронного пучка микроскопа. Они изучили внутреннее напряжение и пластическую деформацию дендритов, застрявших в трещинах. Анализ показал отсутствие скопления лития перед кончиком дендрита. Это исключило вторую гипотезу.

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Выяснилось, что мягкий литий, похожий по консистенции на жевательного мишку, проникает сквозь жесткую керамику как непрерывная водяная струя, которая пробивает камень. Гидростатическое напряжение в дендрите вызывает хрупкое разрушение электролита. Выводы подтвердили фазово-полевым моделированием и дифракцией электронов. Теперь команда ученых ищет способы остановить разрушение: сделать керамику более вязкой, ввести микроскопические пустоты для перенаправления дендритов или нанести защитные покрытия на литиевые электроды.

#литий #твердотельные батареи #электролит #дендриты
Источник: sciencedaily.com
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