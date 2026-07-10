Каждый год покупка актуального игрового компьютера становится все более затратным делом. Как-то незаметно мы перешли от суммы в 60 000 рублей, которой хватало на покупку добротного компьютера среднего уровня, к 100 000 рублей и даже более. Одна только видеокарта, которой хватит на несколько лет, сегодня обойдется, как минимум, в 50 000 рублей. Например, GeForce RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT с объемом видеопамяти в 16 ГБ. А вдобавок за последний год взлетели цены на оперативную память, SSD-накопители и жесткие диски, сделав и без того высокую цену игрового ПК просто запредельной.

Один только комплект ОЗУ DDR5, объемом 32 ГБ и с частотой 6000 МГц, за который год назад просили около 10 000-12 000 рублей, теперь стоит более 42 000 рублей. За бюджетный SSD-накопитель объемом 1 ТБ придется отдать 11 000-13 000 рублей, а ведь годом ранее они стоили всего около 6 000 рублей. Одним словом, для ПК-геймеров настали тяжелые времена и в самом худшем положении оказались те, кто долго откладывал апгрейд и теперь сидит на старом ПК, или вовсе без него, понимая, что накопленной суммы уже не хватит на покупку нового.

Изображение: Hardware Unboxed

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Но ждать снижения цен – это весьма рискованная затея. Ведь бум на рынке ИИ-ускорителей, выкачивающий все доступные чипы памяти, и не думает заканчиваться. Вдобавок начали расти курсы валют, что уже отразилось на ценниках в магазинах и маркетплейсах, несмотря на период летнего затишья, в который цены на комплектующие обычно снижаются. Да еще и геополитическая обстановка становится все более накаленной и нестабильной и, если вы хотели купить игровой ПК, то ждать дальше не стоит, таких цен, как в июле 2026 года, мы можем больше не увидеть.

И в этом блоге я предлагаю рассмотреть работающие способы экономии при сборке игрового ПК. Часть из которых практически не отразятся на его производительности и сроке актуальности. Так и те способы, идти на которые придется в случае самой жесткой экономии, получив при этом более медленный ПК, который быстро устареет морально.

Стоит ли экономить на процессоре?

Изображение: Hardware Unboxed

То, что экономить на процессоре для игрового ПК не самая лучшая идея, я убедился на своем опыте, купив в 2020 году шестиядерник Ryzen 5 1600 за 7 500 рублей, а не Ryzen 5 3600, который в то время, если мне не изменяет память, стоил 11-12 тысяч рублей. Экономия оказалась копеечной, а в процессорозависимых играх Ryzen 5 1600 показывал себя гораздо хуже, чем Ryzen 5 3600, даже в разгоне. Ситуация усугубилась с апгрейдом видеокарты GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3060: Ryzen 5 1600 попросту не давал ей работать на полную мощность, просаживая fps в некоторых играх даже ниже критической отметки в 60 кадров.

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В этом и заключается проблема слабых процессоров – если они не вытягивают требовательную игру, то ни поможет уже ничего, ни снижение разрешения, ни переключение качества графики на самое низкое. Единственные настройки, которые хоть как-то влияют на загрузку процессора и могут чуть-чуть повысить fps – это плотность толпы и количество частиц в некоторых играх. Из-за этого процессор становится последним компонентом ПК, на котором стоит экономить, ведь он станет бутылочным горлышком всей системы, если вы решите поменять видеокарту на более мощную или запустите на нем новые, плохо оптимизированные игры с высокими требованиями к процессору.

Изображение: Hardware Unboxed

На сегодня минимальный уровень производительности для новых игр обеспечивают такие процессоры, как Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F. Это недорогие шестиядерники, которые отлично подойдут в игровую сборку в пару к видеокартам GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, Intel Arc B570, Intel Arc B580 и даже Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Но надо понимать, что запаса производительности на будущее у них практически нет. Оптимальными же моделями на сегодня являются Core i5-14600KF, Core i5-14400F, Core i5-13600KF и Core i5-12600KF, способные работать с ОЗУ DDR4.

Немного сэкономить можно, выбрав процессоры Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 7 5700X, но у них есть заметные минусы: всего шесть ядер у первого и довольно низкая производительность на ядро у второго. Все эти модели могут работать с ОЗУ стандарта DDR4, которая остается доступной по цене по сравнению с пугающими ценниками на ОЗУ DDR5. Еще один вариант сэкономить – поискать эти процессоры на «Авито». Проверить их работоспособность довольно просто, а сэкономленную сумму в 20% от стоимости нового процессора можно потратить на видеокарту или SSD.

Экономия на ОЗУ

Изображение: Hardware Unboxed

Главная экономия на ОЗУ в 2026 году – это сборка ПК с использованием оперативной памяти стандарта DDR4, а не DDR5: если комплекты ОЗУ DDR5 объемом 32 ГБ с низкой частотой и высокими таймингами стоят около 38 000 рублей и более, то ОЗУ DDR4 такого же объема с частотой 3200 МГц обойдется вам примерно в 25 000 рублей. Конечно, нужно учитывать, что такие процессоры, как Core i5-14600KF, Core i5-14400F, Core i5-13600KF и Core i5-12600KF будут иметь заметные потери производительности от работы с ОЗУ DDR4, а не DDR5.

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Но они потеряют производительность и при работе с самой «дешевой» ОЗУ DDR5 с частотой 4800 МГц и «конскими» таймингами. Оптимальной на сегодня по скоростным характеристикам можно считать ОЗУ с частотой хотя бы 6000 МГц и формулой таймингов 36-36-36-96, при этом парочка таких модулей обойдется уже в 43 000 рублей и дороже.

Изображение: Hardware Unboxed

Еще один важный вопрос – стоит ли экономить на объеме ОЗУ и купить 16 ГБ, а не 32 ГБ? С одной стороны, довольно много игр все еще способны уложиться в объем 16 ГБ, но большинство новинок требуют 32 ГБ ОЗУ. Да и если видеокарта имеет всего лишь 8 ГБ видеопамяти, то в играх будет дополнительно резервироваться ОЗУ для подгрузки текстур и данных.

Если же вы предполагаете купить дополнительные 16 ГБ к уже имеющимся 16 ГБ ОЗУ в будущем, то особо рассчитывать на это не стоит. Тут могут возникнуть как проблемы совместимости, так и реальная возможность того, что цены ОЗУ уже никогда не вернутся на уровень начала 2025 года. Поэтому оправданным шагом выглядит поиск комплекта ОЗУ объемом 32 ГБ на «Авито»: проверить ее просто, да и надежность у оперативной памяти гораздо выше, чем у видеокарт или SSD.

Экономия на скорости и объеме SSD-накопителя

Изображение: Hardware Unboxed

Оптимальным объемом SSD на сегодня можно считать 1 ТБ, но цены на такие модели, особенно быстрые NVMe, уже кусаются. И первым фактором экономии для нас станет выбор более медленной модели. Даже SSD с интерфейсом SATA сегодня вполне пригодны для игр и только несколько слабо оптимизированных проектов требует быстрого NVMe SSD для ультра-настроек графики. В моем ПК игры установлены как на достаточно шустрый SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, так и на бюджетный SATA SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD и разницы между ними без специальных замеров времени загрузки игр с секундомером я не замечаю.

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Если денег совсем не хватает, то можно сэкономить еще и на объеме SSD, взяв модель объемом не 1000, а 500 ГБ. Стоимость одного гигабайта объема будет уже не самой оптимальной, но на SSD объемом 500 ГБ пока ещё помещаются даже самые требовательные игры (пусть уже порой и поштучно) и операционная система. В крайнем случае можно рассматривать покупку даже модели объемом 250 ГБ, но этого будет уже критически мало. Лучше поискать б/у SSD на «Авито», чем покупать новую модель такого объема.

Экономия на видеокарте

Изображение: Hardware Unboxed

Экономию на видеокарте мы ощутим сразу, так как fps в играх зависит от ее производительности напрямую. Для игр в разрешении Full HD наиболее выгодной моделью по соотношению цены и производительности сегодня является GeForce RTX 5060, но у нее есть Ахиллесова пята в виде небольшого объема видеопамяти, которой ей отсыпали всего восемь гигабайт. И уже в существующих играх приходится снижать настройки, чтобы избежать фризов и статтеров с таким объемом VRAM.

Если же брать видеокарту на перспективу, с расчетом не менять ее года три, четыре, а то и все пять, то нужно смотреть в сторону таких моделей, как Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070. Но даже доплата до Radeon RX 9060 XT, по сравнению с GeForce RTX 5060 потребует от вас 10 000 рублей и более, что очень чувствительно в режиме сильной экономии.

Изображение: Hardware Unboxed

Но какую-то сумму на видеокарте сэкономить все-таки можно. Для этого придется отказаться от продвинутых версий с мощной системой питания и охлаждения и выбрать самые простые версии видеокарт. Да, они горячее и шумнее, но отставание в играх от топовых версий у них мизерное. Вдобавок можно компенсировать слабую систему охлаждения андервольтингом, в таком режиме практически любая версия видеокарты, исключая разве что компактные модели с одним вентилятором, становится гораздо более тихой и холодной.

Экономия на корпусе ПК

А вот на чем можно смело экономить, так это на корпусе для ПК. Первое время, если дома нет маленьких детей и домашних животных, ПК можно собрать прямо на столе, получив подобие открытого стенда. Но проще поискать на «Авито» недорогие корпуса с верхним расположением блока питания: стоят они 300-500 рублей, но зачастую позволяют разместить и весьма длинную видеокарту. Главная их проблема – слабая вентиляция и прокачка нагретого воздуха через блок питания, что можно частично решить, сняв боковую крышку и установить вентиляторы у самых горячих зон ПК. Например, системы питания материнской платы или NVMe SSD.

Итоги

Как видите, сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году вполне возможно, снизив стоимость всей сборки на 10 000, а то и 15 000 рублей. А вот на чем экономить категорически не рекомендуется, так это на качестве блока питания. Так как он в случае поломки может повредить другие комплектующие в ПК и вся экономия пойдет прахом. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году

12 требовательных игр с роскошной графикой, ради которых стоит купить GeForce RTX 5070

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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