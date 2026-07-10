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«Мегафон» рассылает абонентам уведомление о росте цен на мобильную связь
480 руб в месяц превратились в 560 руб
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Ближе к середине июля оператор мобильной связи «Мегафон» начал рассылать своим абонентам SMS с предупреждением о росте цен на свои услуги. Получат пользователи подобное сообщение или нет, может зависеть от того, какими тарифами они пользуются. Один из абонентов прежде платил 550 руб в месяц, а теперь цена будет составлять 637 руб, что означает рост на 14%. У другого ежемесячный платёж в 480 руб увеличился до 560 руб, рост в 16%.

Изображение: Gemini

Пострадать могут в первую очередь пользователи архивных тарифов, которые по современным меркам дают слишком много по слишком низкой цене, считают операторы. Их задачей является заставить пользователей перейти на актуальные тарифы или попытаться получить больше денег даже без смены тарифа.

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Пока нет информации относительно того, собираются ли операторы «Билайн», МТС и Т2 увеличить стоимость своих услуг.

#россия #интернет #связь #мобильная связь #мтс #билайн #мегафон
Источник: hi-tech.mail.ru
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