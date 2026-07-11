В сети появились сведения о возможном выпуске видеокарты GeForce RTX 5090 SE. Однако заявленные характеристики вызывают сомнения и пока плохо вписываются в существующую линейку Nvidia.

Очередная утечка приписывает Nvidia подготовку новой модели семейства Blackwell. При более внимательном рассмотрении опубликованные характеристики оставляют немало вопросов. По данным источника утечки, GeForce RTX 5090 SE получит графический процессор GB202 с 14 080 ядрами CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7, 384-битную шину памяти и энергопотребление 500 Вт. Предполагается, что модель займет место между GeForce RTX 5080 и RTX 5090, а рекомендованная цена составит около $1500.

Изображение: Notebookcheck

При этом такая конфигурация выглядит необычно. Для 384-битной шины стандартные варианты памяти дают либо 24, либо 36 ГБ видеопамяти. Чтобы получить заявленные 32 ГБ, Nvidia пришлось бы использовать сочетание микросхем разной емкости, что потребовало бы нестандартной компоновки. Подобные решения компания уже применяла в прошлом, однако для современной линейки GeForce такой вариант выглядит маловероятным.



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Дополнительные вопросы вызывает и само название – RTX 5090 SE. Оно не соответствует привычной системе обозначений Nvidia и пока не укладывается в существующую структуру модельного ряда. Поэтому опубликованную информацию пока стоит рассматривать лишь как неподтвержденный слух.