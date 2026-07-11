Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Самолёт G800 впервые совершил полёт на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе
Дальнемагистральный бизнес-джет американской корпорации Gulfstream Aerospace оснащен двигателями Rolls-Royce Pearl 700 и развивает максимальную скорость 0,925 Маха (около 1130 км/ч).
реклама

Самолет Gulfstream G800 совершил полет на высоте более 15 километров (9 миль), используя различные виды топлива, за ним последовал модифицированный G700. Основное внимание во время испытательного полета было уделено формированию инверсионных следов.
Изображение: нейросеть qwen

Самолет компании Gulfstream Aerospace работает на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе (SAF). Недавний полет был частью высотных летных испытаний на высоте до 50 000 футов (приблизительно 15 240 м) с упором на формирование инверсионных следов. Первые результаты показывают, что используемый биокеросин значительно снижает выбросы твердых частиц, которые способствуют образованию инверсионных следов.

За самолетом G800 на близком расстоянии следовал G700, переоборудованный в летающую лабораторию для измерения выбросов. Это позволило исследователям проводить точные измерения содержания твердых частиц и свойств атмосферы, способствующих образованию инверсионных следов. Исследования проводились на больших высотах, чем те, на которых летает большинство коммерческих самолетов. Оба самолета оснащены двигателями Rolls-Royce Pearl 700.

реклама

В летных испытаниях использовались различные виды топлива для исследования влияния разных составов на так называемые выбросы, не связанные с CO₂, включая образование инверсионных следов. Использовались обычный керосин Jet-A, Jet-A с пониженным содержанием серы и чистый керосин HEFA (гидрообработанные эфиры и жирные кислоты), не содержащий ароматических углеводородов и серы.

Серия летных испытаний проводилась компанией Gulfstream с участием Rolls-Royce, Федерального управления гражданской авиации США (FAA), NASA, Немецкого аэрокосмического центра (DLR), Миссурийского университета науки и технологий, Aerodyne Research, а также Montana Renewables и World Fuel Services.

#сша #авиация #самолет #авиационное топливо #gulfstream #g800
Источник: autoevolution.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Впервые в истории команда хирургов из США провела операции с помощью человекоподобных роботов
Статистика «МегаФон» говорит о росте популярности смартфонов с ИИ на 150% за год
AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Ученые обнаружили скрытое свойство галлия спустя почти 150 лет после его открытия
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
Неисправную RTX 3070 удалось починить конденсатором от старого радиоприемника
В России создан мощный двухпроцессорный сервер на базе отечественных 16-ядерных «Эльбрус-16С»
Первые процессоры AMD на Zen 6 будут представлены через две недели
Компания Radia из США пытается заинтересовать Европу гигантским транспортным самолётом WindRunner
Airbus и MTU создадут первый в мире полностью электрический водородный авиадвигатель
ЦБ ввёл в оборот модернизированную купюру номиналом 100 рублей с усиленной защитой и QR‑кодом
Процессор AMD Ryzen 7 4700LE на Zen 2 появился в составе бюджетного ПК

Популярные статьи

PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter