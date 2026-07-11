Дальнемагистральный бизнес-джет американской корпорации Gulfstream Aerospace оснащен двигателями Rolls-Royce Pearl 700 и развивает максимальную скорость 0,925 Маха (около 1130 км/ч).

Самолет Gulfstream G800 совершил полет на высоте более 15 километров (9 миль), используя различные виды топлива, за ним последовал модифицированный G700. Основное внимание во время испытательного полета было уделено формированию инверсионных следов.

Изображение: нейросеть qwen

Самолет компании Gulfstream Aerospace работает на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе (SAF). Недавний полет был частью высотных летных испытаний на высоте до 50 000 футов (приблизительно 15 240 м) с упором на формирование инверсионных следов. Первые результаты показывают, что используемый биокеросин значительно снижает выбросы твердых частиц, которые способствуют образованию инверсионных следов.

За самолетом G800 на близком расстоянии следовал G700, переоборудованный в летающую лабораторию для измерения выбросов. Это позволило исследователям проводить точные измерения содержания твердых частиц и свойств атмосферы, способствующих образованию инверсионных следов. Исследования проводились на больших высотах, чем те, на которых летает большинство коммерческих самолетов. Оба самолета оснащены двигателями Rolls-Royce Pearl 700.

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В летных испытаниях использовались различные виды топлива для исследования влияния разных составов на так называемые выбросы, не связанные с CO₂, включая образование инверсионных следов. Использовались обычный керосин Jet-A, Jet-A с пониженным содержанием серы и чистый керосин HEFA (гидрообработанные эфиры и жирные кислоты), не содержащий ароматических углеводородов и серы.

Серия летных испытаний проводилась компанией Gulfstream с участием Rolls-Royce, Федерального управления гражданской авиации США (FAA), NASA, Немецкого аэрокосмического центра (DLR), Миссурийского университета науки и технологий, Aerodyne Research, а также Montana Renewables и World Fuel Services.