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Global_Chronicles
Релиз Palworld 1.0 добавил 72 новых персонажа и огромный список изменений
Palworld официально получила версию 1.0 и покинула ранний доступ Steam. Вместе с релизом игра обзавелась 72 новыми персонажами, новыми регионами и масштабной переработкой игровых систем.
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Полноценный релиз Palworld оказался одним из крупнейших обновлений за всю историю игры. Разработчики одновременно расширили игровой мир, увеличили число персонажей и переработали многие механики. Версия 1.0 добавила в Palworld 72 новых персонажа, увеличив их общее количество до 287.

Изображение: TechPowerUp 

В игре также появилась новая область The World Tree, а исходный мир пополнили дополнительные острова с вулканическими, пустынными и древними биомами, новые поселения NPC с заданиями, а также руины с мини-играми. Игроки получили 13 новых видов оружия, новую броню, 44 аксессуара, дополнительные ресурсы, чертежи, предметы мебели и строительные элементы. В список новинок вошел и планер Wing Pack, который позволяет планировать без использования персонажа-спутника.

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Разработчики обновили боевую систему, добавили более 100 новых приемов и 47 анимаций, переработали движения персонажа, сделали сражения с боссами разнообразнее и ввели систему случайных мутаций при разведении персонажей. Были пересмотрены и рабочие навыки персонажей, чтобы развитие этих способностей приносило больше пользы.

Перед установкой обновления 1.0 владельцам модифицированных версий рекомендуют удалить моды. Старые дополнения могут вызвать сбои, повредить сохранения или нарушить выполнение игровых заданий, поэтому устанавливать их заново советуют только после подтверждения совместимости.

#игры #steam #ранний доступ #palworld #pocketpair #обновление 1.0
Источник: techpowerup.com
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