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kosmos_news
Учёные подтвердили причину крупнейшего в истории Земли массового вымирания 252 млн лет назад
Ученые Стэнфордского университета напрямую связали исчезновение 96% морских и 73% наземных видов с жарой и уменьшением содержания кислорода в древних океанах.
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Недавние исследования, проведенные группой ученых из Стэнфордского университета, указывают на причины крупнейшего массового вымирания в истории Земли. Примерно 252 миллиона лет назад, во время так называемого пермско-триасового вымирания, исчезло до 96 процентов морских видов и 70 процентов наземных животных. Результаты исследований ученых, опубликованные в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», позволяют лучше понять, почему одни группы организмов пережили эту катастрофу, а другие вымерли.Изображение: нейросеть qwen

Пермское вымирание оказало колоссальное влияние на историю жизни на Земле. Оно привело к исчезновению целых групп животных, которые доминировали в океанах на протяжении сотен миллионов лет. Особенно сильно пострадали брахиоподы, организмы, чем-то напоминающие двустворчатых моллюсков, а также некоторые сидячие бентосные организмы, такие как криноиды. Они составляли основу морских экосистем почти 280 миллионов лет.

Однако не все организмы исчезли. Организмы, к которым относятся двустворчатые моллюски и улитки, потеряли только половину своих видов. Они, наряду с рыбами и иглокожими, такими как морские звезды и морские ежи, доминировали в океанах после массового вымирания и остаются их основными обитателями по сей день.

В опубликованных результатах впервые рассматриваются биологические реакции как почти полностью исчезнувших групп животных, так и тех, которые выжили. Ключевым фактором оказалась устойчивость к повышению температуры и снижению уровня кислорода. Эти условия, вызванные масштабными вулканическими извержениями и выбросом огромного количества парниковых газов, привели к катастрофическим изменениям в океанах.

Исследовательская группа показала, что животные с более медленным метаболизмом, такие как брахиоподы и криноиды, были особенно чувствительны к повышению температуры и дефициту кислорода. Напротив, более активные и подвижные организмы, требующие более быстрого метаболизма, такие как рыбы, улитки и моллюски, лучше справлялись с новыми, сложными условиями окружающей среды.

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Ученые подчеркивают, что условия до пермского массового вымирания были очень похожи на те, которые мы наблюдаем сегодня. Катастрофа началась, когда в атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа, что привело к быстрому потеплению и изменениям химического состава океанов. По мнению авторов, современные изменения климата, вызванные деятельностью человека и выбросами парниковых газов, могут привести к аналогичным последствиям.

#наука #история #земля
Источник: sustainability.stanford.edu
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