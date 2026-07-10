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Global_Chronicles
На видео показали примерку обтекателей для первого российского высокоскоростного поезда
На заводе «Уральские локомотивы» показали примерку головного и носового обтекателей для первого поезда ВСМ.
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Подготовка первого отечественного поезда для высокоскоростной магистрали вышла на заметный этап. На предприятии проверили, как ключевые элементы передней части состава состыковываются с кузовом.

 

Скриншот видео РЖД

На заводе «Уральские локомотивы» показали примерку головного и носового обтекателей. Такой этап нужен, чтобы заранее проверить форму деталей, их стыковку с кузовом и работу подвижных частей. Головной модуль сделали из стеклопластика с металлическими элементами. Он отвечает за герметичность кабины машиниста, когда поезд идет на высоких скоростях. Посмотреть видео можно в Телеграм-канале или в VK.

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Обе детали изготовили на предприятии-партнере в Челябинске. Их уже окрасили по утвержденному дизайну поезда. Обтекатели играют важную роль не только в защите, но и в общей работе поезда. Они помогают снизить шум, уменьшить расход энергии и в целом формируют аэродинамику.

По проекту такой высокоскоростной поезд должен развивать скорость до 400 км/ч. Испытания первых поездов запланированы на будущий год. До конца текущего года на заводе завершат сборку всех восьми вагонов первого состава. Всего к 2030 году собираются выпустить 43 поезда для ВСМ.

#ржд #всм #высокоскоростной поезд #уральские локомотивы #400 км/ч #обтекатель
Источник: t.me
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