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Первая для известного производителя защищённых устройств компактная спортивная рация с поддержкой сетей 4G доступна по минимальной цене
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Известная своими защищёнными смартфонами компания Ulefone не собирается ограничивать свои предложения исключительно одной категорией продуктов. Она создала премиальный бренд RugOne для любителей активного отдыха, в рамках которого будет выпускать наиболее передовые устройства с ориентацией на их применение на открытом воздухе. RugOne предложит специализированные технологии в сфере коммуникаций, аудио и мобильных устройств.
Очередным продуктом этого бренда становится компактная спортивная 4G-рация RugOne Xlink 7. Это устройство с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, способное обеспечить групповую связь на дальние дистанции. Оставаться на связи можно будет без помощи рук, катаясь на велосипеде, лыжах, занимаясь альпинизмом или командными видами спорта.
Если традиционные рации УКВ/УВЧ на коротких радиочастотах работают лишь в зоне прямой видимости, то наличие в Xlink 7 поддержки сетей 4G позволяет взаимодействовать на расстояниях в тысячи километров там, где есть покрытие таких сетей.
В настоящее время на портале Kickstarter стартовали последние три дня краудфандинговой кампании RugOne Xlink 7. Желающие имеют ограниченную по времени возможность стать обладателем пакета Super Early Bird. В его состав входят сразу две рации RugOne Xlink 7 по цене $159,99 вместо обычной розничной стоимости в $299,98. Экономия составит $139,99 (47%).
Краудфандинговая кампания стартовала после появления первых тизеров и предварительного релиза рации. Их целью стало привлечение внимания энтузиастов мобильных технологий и средств массовой информации, прежде чем состоится официальный дебют продукта на Kickstarter.
Благодаря мобильному приложению Xlink владельцы рации получат доступ к групповому общению без необходимости постоянно удерживать нажатой кнопку. В состав устройства входит специальный аудиочип и алгоритмы шумоподавления с применением искусственного интеллекта. Это избавляет от звуков ветра и других шумов окружающей среды, что означает чёткость голосовой связи при общении на открытом воздухе.
Для любителей активного отдыха или работающих под открытым небом полезными могут оказаться функция SOS, яркий фонарик TorchX и наличие систем глобального позиционирования GPS, BeiDou и GLONASS.
Поскольку это устройство для работы в первую очередь за пределами помещений, оно обладает уровнями защиты IP68 и IP69K, а также соответствует требованиям стандарта военного уровня MIL-STD-810H. Диапазон рабочих температур варьируется от -30 °C до 55 °C.
Наличие встроенного ИИ-помощника позволяет управлять настройками при помощи голосовых команд и задавать вопросы для получения ответов в реальном времени. Это также призвано освободить руки пользователей.
Помимо самой рации, приобрести можно аксессуары для работы с ней. К их числу относятся беспроводное кольцо дистанционного управления PTT, магнитный зажим для крепления на спине и прочный ремешок. Эти аксессуары расширяют возможности управления и переноски для максимально активного отдыха на природе.
У заинтересованных остаётся три дня для приобретения на Kickstarter комплекта из двух RugOne Xlink 7 за $159,99. Также на официальной странице продукта на Kickstarter доступны сведения о комплектации, условиях доставки и перечень характеристик Xlink 7.