Инсайдер Yogesh Brar сообщил, что еще один суббренд смартфонов может быть поглощен материнской компанией из-за низких результатов продаж.

Объединение OnePlus и Realme с Oppo показало, как материнские компании могут поглощать суббренды. Теперь, судя по информации инсайдера, аналогичная участь может ждать еще одного производителя смартфонов.

Изображение: Notebookcheck

Известный инсайдер Yogesh Brar опубликовал в соцсети X сообщение о том, что еще один суббренд может быть поглощен материнской компанией. Причина — слабые продажи. Бренд он не назвал, но пользователи предположили, что речь идет о Poco, Redmi (суббренды Xiaomi) или iQoo (дочерний бренд Vivo).

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Эти бренды не имеют сильных позиций в США, а продажи в Европе падают. При этом они сохраняют конкурентоспособность в Индии и Китае, поэтому решение о поглощении будет зависеть от их результатов на этих рынках. Некоторые считают, что под угрозой и CMF — суббренд Nothing.

Наиболее вероятные кандидаты — Poco и iQoo. В недавнем обновлении HyperOS 3.1 некоторые смартфоны Poco лишились уникальных иконок приложений, заменив их на иконки Xiaomi. Стратегия выпуска смартфонов Poco также напоминает подход OnePlus и Oppo. У iQoo, в свою очередь, слабые позиции в Индии, а программное обеспечение Funtouch OS такое же, как у Vivo.

Ранее объединение OnePlus и Oppo привело к смене стратегии на индийском рынке — компания сосредоточилась на среднебюджетных моделях вместо флагманов. Новый бренд OnePlus N — пример такого подхода.