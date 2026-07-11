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Global_Chronicles
Электрический Mercedes-AMG CLA может дрифтовать, имитировать переключение передач и звук турбомотора
Mercedes-AMG представила электрическую версию CLA 45 с тремя электромоторами мощностью 680 лошадиных сил. Автомобиль имитирует звук, вибрацию и переключение передач турбомотора, а также умеет дрифтовать.
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Производители электромобилей все чаще пытаются воссоздать ощущения от управления бензиновыми машинами. Mercedes-AMG пошла по тому же пути — новый электрический CLA 45 имитирует звук турбомотора, вибрацию и рывки при переключении передач.

 Фото: Mercedes

Новый CLA 45 получил три аксиальных электромотора, которые выдают 680 лошадиных сил и 1759 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 3 секунды, а до 97 км/ч — 2,7 секунды. Максимальная скорость — 270 км/ч. Запас хода составляет 670 км, а батарея емкостью 94 кВт·ч заряжается до 80% за 22 минуты.

Фото: Mercedes

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Вместо реального турбомотора в машине работает режим AMGFORCE S+. Он создает звук, сгенерированный на основе более чем 1600 записей реального AMG A 45 S, а не синтезированный. При этом сиденья вибрируют при имитации переключения передач, а сама машина может дрифтовать. Mercedes утверждает, что использование реальных записей вместо синтезированного звука делает имитацию убедительнее.

Hyundai ранее представила Ioniq 5 N с аналогичной системой, а Porsche и Lexus также выпустили электромобили с имитацией звука ДВС. Tesla Model 3 Performance разгоняется быстрее, но без турбозвука и вибраций. Mercedes оснастил CLA 45 активным антикрылом и адаптивной подвеской. Имитация бензинового автомобиля, похоже, становится новой фишкой электрокаров от традиционных автопроизводителей.

#электромобиль #mercedes-benz #mercedes-amg #amg ev #cla #cla 45 #имитация двс
Источник: media.mercedes-benz.com
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