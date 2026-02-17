Искусственный интеллект будет понимать контекст игры и среду выполнения, опираясь на лучшие существующие модели.

Unity объявила, что создание видеоигр с помощью искусственного интеллекта станет одним из ключевых направлений в текущем году. Уже в марте разработчики планируют продемонстрировать бета-версию платформы, которая даст возможность создавать полноценные казуальные проекты с помощью простых запросов.

Источник изображения: Unity

Генеральный директор Unity Мэтт Бромберг раскрыл детали в недавнем финансовом отчёте компании. По его словам, обновлённый ИИ Unity будет понимать контекст игры и среду выполнения, опираясь на лучшие существующие модели. Задача заключается в превращении платформы в мост между творческой идеей и готовым продуктом.

«Создание игр на основе ИИ — наше второе основное направление работы на 2026 год», — заявил Бромберг.

У Unity есть реальная аудитория разработчиков, и если они начнут массово использовать ИИ-инструменты, игровой рынок может измениться.

Однако, есть важный нюанс: даже если технология заработает, вряд ли игроки с восторгом примут проект, полностью сгенерированный ИИ. Руководители индустрии, продвигающие технологию, сами признают, что никто не хочет «ИИ-хлама». Но сложно представить, что возможность штамповать игры по промптам приведёт к чему-то иному.

Крупнейшие хиты индустрии до сих пор создаются вручную и в этом – их сила. А недавние опросы среди разработчиков показывают, что тех, кого заставляют использовать генеративный ИИ на работе, эта перспектива совсем не радует.