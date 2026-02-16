Цены на оперативную память и SSD взлетают за считанные дни из-за развёртывания ИИ-мощностей. Теперь это бьёт по карману не только тех, кто собирает игровые ПК. Дело дошло до того, что даже гиганты вроде Sony вынуждены пересматривать планы.
По информации Bloomberg, компания всерьёз рассматривает возможность перенести релиз PlayStation 6 на 2028 или даже 2029 год. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что это уже не просто страховка, а вполне реальный сценарий.
Проблема в том, что производственные мощности сейчас заточены под нужды дата-центров, которые штампуют серверы для ИИ. Вся остальная индустрия, включая производителей консолей, пожинает плоды дефицита и роста цен на компоненты. И если раньше слухи о переносе PS6 на 2028 год казались преждевременными, то теперь новостей о возможной задержке становится всё больше.
Но Sony в этом не одинока. Даже Nintendo может поднять цену на консоль в 2026 году. Президент компании Шунтаро Фурукава ещё в ноябре говорил, что цена останется стабильной, если не случится чего-то из ряда вон выходящего — например, не поменяются тарифы или не грянут другие форс-мажоры. Судя по всему, эти "внешние факторы" уже на пороге.
Что касается Microsoft, то у них тоже не всё гладко. Новое поколение Xbox может выйти в 2027 году, но и это скорее оптимистичный прогноз. Проблема ещё и в начинке: говорят, что процессор Magnus для Xbox заметно дороже того, что пойдет в PS6. Если Microsoft решит не экономить, консоль рискует выйти с ценником, который мало кто готов будет выложить. А ведь доступность — это то, ради чего люди вообще покупают консоли вместо ПК.