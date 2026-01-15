Как оказалось, проблема заключается в системе проверки DLC, и пользователи, имеющие весь загружаемый контент могут рассчитывать на более плавный геймплей.

Почти год с момента релиза Monster Hunter Wilds на ПК всё ещё наблюдаются проблемы с производительностью игры. Несмотря на усилия Capcom и моддеров, решающих проблемы с шейдерами и сжатием текстур, «корень зла» удалось обнаружить только сейчас. Им оказалась система, постоянно проверяющая наличие у игрока каждого выпущенного дополнения.

Monster Hunter Wilds

Пользователь Reddit под ником De Tylmarande, ранее нашедший аналогичный баг в Dragon's Dogma 2, провёл чёткий эксперимент. На идентичном железе он тестировал два аккаунта Steam. Первый имел только базовую игра и отличался сильными просадками до 20-25 кадров. В другом аккаунте были установлены все DLC и игра показывала стабильный фреймрейт при 80 FPS.

Все переменные были контролируемыми: персонаж, локация, время суток, настройки графики, драйверы. Единственным отличием было владение дополнениями. После этого De Tylmarande создал небольшой мод, который заставляет игру «думать», что у игрока есть все DLC, ничего фактически не разблокируя. Производительность в Monster Hunter Wilds мгновенно взлетела до нормальных показателей.

Вскоре после релиза известный моддер Praydog выпустил правки для устранения микрозависаний, вызванных системой защиты игры. Позже появились инструменты для оптимизации декомпрессии текстур. Сама Capcom добавляла поддержку DLSS 4 и FSR 4, а в недавнем обновлении внесла более сотни улучшений производительности, которые, казалось, решили самые критические проблемы. Однако, ключевая неочевидная неполадка оставалась незамеченной.

Факт, что подобную ошибку, напрямую карающую игроков без DLC падением FPS, обнаружил энтузиаст спустя почти год после релиза AAA-тайтла, говорит о многом. Ранее из-за волны критики Capcom даже пришлось отменить технический доклад на конференции CEDEC 2025. Теперь внимание переключилось на официальную реакцию студии.

По словам De Tylmarande, к анализу проблемы уже подключились специалисты Digital Foundry, чей детальный разбор ожидается в ближайшее время. Пока же сообщество надеется, что Capcom оперативно выпустит патч, устраняющий эту нелепую, но критичную проблему с производительностью.