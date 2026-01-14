При этом покупателей не смутила цена в 999 долларов, которая более чем в два раза ниже рыночных значений

На Amazon десятки покупателей, заплативших около 1000 долларов за флагманскую Nvidia GeForce RTX 5090, вместо видеокарт получили поясные сумки. Уже известно о 42 пострадавших.

Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUSМошенничество было построено на нереально низкой цене: видеокарта, которая из-за дефицита часто стоит свыше 2500 долларов, предлагалась всего за 999 долларов. Такое «горячее предложение» привлекло геймеров, мечтавших о скидке в 50%. Продавцом выступала Fitter's Niche Direct, имевшая безупречную репутацию с рейтингом 99%. Однако в её магазине, кроме заветного объявления, продавались только сумки и лента для фитнеса.

«Эти ребята — мошенники; они прислали мне поясную сумку за 1000 долларов», — пишет один из обманутых.

Другой пострадавший сообщил о проблемах с возвратом, так как вернул не ту вещь. Особенность ситуации в том, что продавец, вероятно, использовал программу Amazon FBA. Это означает, что товары хранились и доставлялись самой платформой, которая теперь формально отвечает за доставку. Однако это не снимает вины с продавца и ставит вопрос об ответственности Amazon.

Страница с товаром на Amazon

Негативные отзывы начали появляться 28 декабря 2025 года, хотя до этого история магазина была чистой. Последний случай был зафиксирован 12 января, что говорит о масштабе схемы. Несмотря на десятки жалоб, страница продавца до сих пор активна. В сообществе пока пытаются понять, владелец решил нажиться на дефиците или аккаунт был взломан.