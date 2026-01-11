По имеющимся данным, устройство могло быть отменено из-за провала продаж аналогичных решений от Apple и Samsung.

Эксперимент с супертонкими флагманами, вроде iPhone Air и Galaxy S25 Edge, оказался рыночным провалом. Продажи iPhone Air в Китае рухнули всего за несколько недель, а прогнозы поставок пришлось сократить на миллион устройств. Этот неудачный тренд заставил китайских производителей отказаться от разработки собственных ультратонких моделей.

Xiaomi 17 Air

Инсайдер Ice Universe опубликовал видео с корпусом прототипа, получившего название Xiaomi 17 Air. Устройство с 6,59-дюймовой диагональю и толщиной всего 5,5 мм должно было удивить своим дизайном. При этом в невероятно тонкий корпус инженеры смогли уместить не одну, а две тыльные камеры. Стоит отметить, что дизайн сильно напоминает iPhone Air.

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, китайская компания могла бы сделать ставку на новую технологию аккумуляторов. Ожидается, что такие модели будут оснащаться кремний-углеродными батареями, которые должны обеспечивать большую ёмкость при меньшем объёме.

Однако прошлые тесты показывают, что одного аппаратного преимущества недостаточно. Например, Xiaomi 17 Pro Max с батареей на 55% крупнее, чем у iPhone 17 Pro Max, в тестах на автономность обогнал конкурента всего на пять минут. Такой скромный отрыв был обеспечен благодаря продвинутой программной оптимизации Apple.

Производители, гонясь за эстетикой, идут на серьёзные компромиссы: меньшая батарея, более хрупкая конструкция и высокая цена. История с iPhone Air показала, как быстро покупатели теряют интерес к красивой, но непрактичной новинке. Возможно, в будущем инженеры найдут способ совместить изящный дизайн с выносливостью, и ультратонкие флагманы получат второй шанс. Но сейчас, судя по всему, рынок проголосовал «кошельком» за более сбалансированные гаджеты.