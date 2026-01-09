Эксперты подтвердили, что у видеокарт серий RTX 20 и RTX 30 наблюдается существенное падение производительности при активации новой технологии.

Nvidia обновила свою технологию масштабирования DLSS до версии 4.5. Главная цель заключается в улучшении качества картинки: сделать свет и тени точнее, убрать шлейфы за объектами и сделать изображение стабильнее.

MSI GeForce RTX 2080 Ti

Однако, как показали первые тесты, за это улучшение придётся платить падением частоты кадров. И для владельцев видеокарт RTX 20-й и 30-й серии эта цена оказалась очень высокой.

Тестирование Hardware Unboxed проводили в играх на разрешении 1440p с настройкой апскейлинга Quality. Даже на новой RTX 5070 видна просадка по FPS по сравнению с DLSS 4. В Rainbow Six Siege с DLSS 4.5 прирост над «родным» разрешением был всего 10%, а с DLSS 4 — целых 33%. Новая версия оказалась на 20% медленнее старой. В Marvel Rivals картина похожая: DLSS 4.5 дала прирост в 21%, а DLSS 4 — 33%. В среднем по шести играм RTX 5070 на DLSS 4.5 оказалась примерно на 9% медленнее, чем на DLSS 4.

Ситуация для старых карт RTX 20 и 30 серий выглядит ещё серьёзнее. Всё дело в том, что DLSS 4.5 использует новый формат вычислений, для которого у этих видеокарт нет специальных блоков. Поэтому просадка FPS для них ощутимая. RTX 3090 в Rainbow Six Siege с DLSS 4.5 выдала на 30% меньше FPS, чем DLSS 4, и даже оказалась на 14% хуже, чем без всякого апскейлинга.

RTX 2080 Ti в той же игре показала себя ещё печальнее: DLSS 4.5 оказалась на 23% медленнее обычного рендеринга и на целых 55% медленнее, чем DLSS 4. В играх по типу Cyberpunk 2077 и Marvel Rivals DLSS 4.5 либо не давала никакого прироста, либо работала медленнее, чем родное разрешение.

Сама Nvidia признаёт, что владельцам RTX 20 и 30 серий, скорее всего, лучше оставаться на старом DLSS 4, чтобы не терять кадры. Для современных карт же есть вариант пожертвовать производительностью, ради лучшей картинки.