Zelikman
ASUS представила премиальный игровой компьютер ROG G1000 с голографическими вентиляторами
Устройство позволяет пользователю выводить на стеклянные панели любые изображения и видео

На выставке CES 2026 компания ASUS представила настольный компьютер, который сложно назвать просто игровым. Модель ROG G1000 является бескомпромиссным решением, получившим также уникальный дизайн. Главной «фишкой» устройства стала система охлаждения Anime Holo. Она использует трёхзонную конструкцию с голографическими вентиляторами, которые работают как над температурой, так и над визуальным впечатлением. Три крупных вентилятора со встроенными светодиодами позволяют пользователю выводить на стеклянные панели любые изображения и видео.

ASUS ROG G1000

В основе системы лежит 16-ядерный и 32-поточный процессор AMD Ryzen 9 9950X 3D с базовой частотой 4,3 ГГц и возможностью разгона до 5,7 ГГц. Его охлаждает 420-миллиметровая жидкостная система. Платформа собрана на базе материнской платы ASUS X870 Prime. Графическая мощь обеспечивается топовой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 ROG Astral.

Система Anime Holo

Этому дуэту выделили 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МТ/с. При необходимости память можно нарастить до 128 ГБ. За скорость отклика системы отвечают два накопителя формата M.2 NVMe PCIe 4.0 или PCIe 5.0 ёмкостью по 2 ТБ каждый. За энергоснабжение отвечает блок питания на 1000 Вт с сертификатом эффективности 80 Plus Gold. 

На передней панели есть разъёмы для гарнитуры, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C и два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A. Задняя панель включает Gigabit Ethernet, выход HDMI 2.1b, три аудиоразъёма, четыре порта USB 2.0, три USB 3.2 Gen 1, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и два высокоскоростных порта USB4 Gen 3 Type-C. Компьютер получил беспроводной адаптер Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth 5.4.

Характеристики ASUS ROG G1000

Компьютер поставляется с предустановленной Windows 11 Pro, трёхлетней лицензией McAfee, а также фирменными RGB-клавиатурой и мышью. Гарантия составляет один год.

#asus #гейминг #железо #комплектующие #игровой пк #ces 2026 #rog g1000
Источник: wccftech.com
1
