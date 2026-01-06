Пользователи жалуются, на 20-процентное падение производительности в требовательных играх.

Новая версия технологии масштабирования Nvidia DLSS 4.5 даёт владельцам старых видеокарт непростой выбор. Им придётся выбирать между лучшим качеством изображения и производительности.

Технология официально поддерживается на всех видеокартах GeForce RTX, начиная с серии RTX 20. Однако, тесты показывают, что на GPU предыдущих поколений, в частности RTX 20 и RTX 30, её работа требует куда больше ресурсов. Согласно результатам анализа, при включении DLSS 4.5 в требовательных играх по типу Cyberpunk 2077, падение частоты кадров может достигать 20-24%.

Результаты игровых тестов

Например, GeForce RTX 3080 Ti в разрешении 4K с ультра-настройками и трассировкой лучей теряет с DLSS 4.5 около 10 FPS, опускаясь с 42 до 32 кадров в секунду. В разрешении 1440p падение составляет около 14%. Аналогичные просадки фиксируют и владельцы более скромных адаптеров вроде мобильной RTX 4060 где потеря достигает 16%.

Причина заключается в возросшей сложности новой модели Transformer и разнице в аппаратной поддержке форматов данных. Видеокарты RTX 40 и новее поддерживают эффективные форматы FP8, а более старые RTX 20 и RTX 30 — нет. Из-за этого последним для работы DLSS 4.5 требуется больше видеопамяти. Для карт с 8 ГБ видеопамяти это может стать критическим ограничением, приводящим к дополнительным просадкам.

Потребление памяти

Владельцы же карт с большим объёмом памяти, например, RTX 2080 Ti или RTX 3080 Ti, получают ощутимый прирост качества. Пользователи отмечают значительно более чёткие детали на траве, деревьях, камнях и персонажах.