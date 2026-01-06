Новая версия ПО позволит моддерам добавлять в классические игры динамические визуальные эффекты, реагирующие на действия игрока.

На CES 2026 Nvidia представила крупное обновление для своей платформы ремастеринга старых игр — RTX Remix Logic. Функция, которая выйдет в конце января, позволит моддерам добавлять в классические ПК-игры динамические визуальные эффекты, реагирующие на действия игрока.

RTX Remix Logic

Система умеет распознавать более 30 внутриигровых событий, открытие двери, получение урона и так далее, предлагая свыше 900 триггеров. С их помощью можно заставить обновлённую графику «оживать». Например, открытие двери может мгновенно менять погоду на локации. Погодные явления, такие как дождь или снег, будут умно ограничиваться уличными зонами. В демонстрации Nvidia показала, как одна дверь может вести в визуально разные версии одной локации.

RTX Remix Logic будет совместима с более чем 165 играми из библиотеки Nvidia. Обновление также принесёт новый настраиваемый интерфейс. Компания отметила, что 2025 год стал прорывным для платформы: сообщество выпустило более 50 ремастеров и 20 инструментов. Новая функция превращает ремастеринг из простого «перекрашивания» в глубокое переосмысление игровой атмосферы. Презентация RTX Remix Logic

Редактор системы построен на интуитивных нодах и не требует навыков программирования. Возможности выходят за рамки косметики: например, в Half-Life 2 RTX можно будет добавить автоматическое ночное видение при использовании арбалета.