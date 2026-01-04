Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
ASUS отказалась выпускать новые модели смартфонов в 2026 году
Из-за стремительного роста цен на компоненты и серьёзной конкуренции на рынке, компания считает нецелесообразным развивать данное направление

По данным изданий Economic Daily News и DigiTimes, ASUS приняла решение не выпускать новые модели смартфонов ROG Phone и Zenfone в 2026 году. Это вынужденная пауза вызванна резким ростом стоимости оперативной памяти и процессоров, а также жёсткой конкурентной борьбой на глобальном рынке.

Главным фактором стало резкое подорожание оперативной памяти. Стоимость чипа LPDDR5X объёмом 12 ГБ выросла с 25–29 до 70 долларов. В сочетании с ожидаемым удорожанием флагманских процессоров по типу Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro производство смартфонов для ASUS, с её скромной долей рынка, стало экономически невыгодным. Ситуацию усугубила новая стратегия поставщиков памяти, которые в условиях дефицита ввели приоритетные поставки для избранных клиентов. Согласно имеющимся отчётам, ASUS в этот привилегированный список не попала. Это окончательно подорвало логистику мобильного подразделения компании.

Единственной альтернативой был бы резкий рост розничных цен. Вот только это всё равно привело бы к коммерческому провалу продуктов компании. Ранее уже появлялись слухи о закрытии линейки Zenfone. Однако, сейчас информация подтверждается инсайдерскими источниками. ASUS заверяет, что продолжит обеспечивать послепродажную поддержку для уже представленных устройств. Параллельно компания объявила о повышении цен на ряд продуктов для ПК с 5 января.

#смартфоны #asus #чипы #дефицит памяти
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tech4Gamers: Бывший глава Blizzard советует купить PS5 Pro вместо переоцененных портативных консолей
+
Ryzen 5 5600X оказался практически равен Ryzen 7 5700X и Core i5-12400F с DDR5
7
Новая партия танков Т-90А получит улучшенную «Арена-М» с режимом «Антидрон»
3
Linux-дистрибутив CachyOS обошёл Windows 11 по fps в играх на RX 6700 XT при меньшем потреблении ОЗУ
2
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
2
В МВД перечислили фразы-ловушки, которые мошенники используют для взлома «Госуслуг»
+
Corsair отменила сделанный пользователем заказ на ПК и подняла его стоимость на $800
+
ADATA совместно с MSI и Intel выпустит 4-ранговые модули памяти DDR5 объёмом 128 ГБ
+
На дне пролива Эресунн в Дании обнаружены два затонувших средневековых корабля разных эпох
+
Кроссоверы Belgee X50 в этом году начнут оснащать четырёхцилиндровыми двигателями
1
LG анонсировала новые ноутбуки Gram с корпусом из аэрокосмического сплава и поддержкой Copilot+
+
Телескоп Webb подтвердил наличие атмосферы у экзопланеты TOI-561 b
+
Появились первые фотографии видеокарты MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER для оверклокеров
1
В России с 1 января вступили в силу новые дорожные знаки
+
Европейские дистрибьюторы ограничивают продажи видеокарт RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090
+
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
71
Сотни немецких компаний не хотят уходить из России из-за высокого риска больших финансовых потерь
+
МРОТ в России вырос на 20,7% и достиг отметки в 27 093 рубля
1
Астрономы зафиксировали рекордный семичасовой гамма-всплеск GRB 250702B
+
В статистике Steam за декабрь 2025 года появилась первая видеокарта AMD RDNA 4
2

Популярные статьи

Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
14
«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала
3
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
19
Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией
1

Сейчас обсуждают

CGMan
10:21
И давно это Тодд Ховард придумал вселённую Fallout? В 2008 году? И сразу назвал свое детище Fallout 3, что бы создать интригу?
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
Vergo
10:19
Куба и Мексика ПОТРЕБОВАЛИ освободить президента Мадуро и его жену, а РФ ПРИЗВАЛА урегулировать ситуацию.
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Александр Сечков
10:06
Что тут делают козырные тузы? Остальная подборка понятна. Отступники вообще лучший фильм в данном жанре!
Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией
Илья Куликов
10:03
Тодд Говард не создатель Фоллаут. Статья высосана не из пальца, а из причинного места.
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
Muro
09:51
Ну продажи да сих пор весьма весомые. На одних геймерах мир клином не сошелся. Есть рынок ноутбуков где позиции Интел по прежнему сильны. Рынок видеокарт, выход В580 показал что Интел могет.. Скоро до...
Итоги ПК-индустрии 2025 года и прогнозы на 2026 год
Muro
09:33
Очень двоякое чувство. С одной стороны рад был снова увидеть любимых героев. С другой.. Сериал нужно было завершать на 4 части. Оди уже взрослая тетка, это не скрыть никак. Зачем лесбиянки? Зачем сдел...
«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала
Родион Вестов
08:45
Bigme inknote color + lite 10,3 экспресдоставкой с АлиЭкспресс из Москвы получилось около 30 тыс.
Обзор планшета Onyx Boox Note Air 5C
Альфред Князев
08:02
У кого 16гб ОЗУ и меньше. Этот Линукс будет прям хорош.
Linux-дистрибутив CachyOS обошёл Windows 11 по fps в играх на RX 6700 XT при меньшем потреблении ОЗУ
Роман Никольский
07:56
А почему не построить еще пару энергоблоков, пока старые утилизируют
В России впервые полностью остановлена находившаяся в промышленной эксплуатации АЭС
serascer
07:47
Украинские БПЛА долетают единицы из десятков запущенных. В отличие от российских. И вот это реальный факт и о многом говорит. А всё остальное как раз твои влажные фантазии.
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter