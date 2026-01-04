Из-за стремительного роста цен на компоненты и серьёзной конкуренции на рынке, компания считает нецелесообразным развивать данное направление

По данным изданий Economic Daily News и DigiTimes, ASUS приняла решение не выпускать новые модели смартфонов ROG Phone и Zenfone в 2026 году. Это вынужденная пауза вызванна резким ростом стоимости оперативной памяти и процессоров, а также жёсткой конкурентной борьбой на глобальном рынке.

Главным фактором стало резкое подорожание оперативной памяти. Стоимость чипа LPDDR5X объёмом 12 ГБ выросла с 25–29 до 70 долларов. В сочетании с ожидаемым удорожанием флагманских процессоров по типу Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro производство смартфонов для ASUS, с её скромной долей рынка, стало экономически невыгодным. Ситуацию усугубила новая стратегия поставщиков памяти, которые в условиях дефицита ввели приоритетные поставки для избранных клиентов. Согласно имеющимся отчётам, ASUS в этот привилегированный список не попала. Это окончательно подорвало логистику мобильного подразделения компании.

Единственной альтернативой был бы резкий рост розничных цен. Вот только это всё равно привело бы к коммерческому провалу продуктов компании. Ранее уже появлялись слухи о закрытии линейки Zenfone. Однако, сейчас информация подтверждается инсайдерскими источниками. ASUS заверяет, что продолжит обеспечивать послепродажную поддержку для уже представленных устройств. Параллельно компания объявила о повышении цен на ряд продуктов для ПК с 5 января.