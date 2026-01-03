Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В сети появились результаты тестирования видеокарты MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z OCER
Устройство сумело установить мировой рекорд в бенчмарке 3DMark Time Spy, набрав 53 207 баллов.

Грядущий флагман MSI GeForce RTX 5090 в специализированном исполнении Lightning Z OCER был протестирован в бенчмарке 3DMark Time Spy, где мгновенно установил новый мировой рекорд, набрав 53 207 баллов. Этот результат превосходит достижения конкурентов от ASUS и GALAX.MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z OCER

Карта официально будет представлена на CES 2026. Модель с индексом OCER позиционируется как специализированный инструмент для хардкорных энтузиастов. Плата представляет собой произведение инженерного искусства, рассчитанное на экстремальные нагрузки. Её основа — мощная схема питания, включающая 40 фаз VRM плюс дополнительные четыре фазы вокруг разъёмов питания. Для подключения используются два 16-контактных разъёма 12V-2x6. Среди эксклюзивных элементов — уникальные медные радиаторы, похожие на кастомные решения, и несколько жёлтых узоров на компонентах, намекающих на фирменный жёлто-чёрный дизайн кулера. В центре компоновки расположен графический процессор GB202, окружённый 16 чипами памяти GDDR7.Результаты тестирования

Первый тестовый запуск под экстремальным охлаждением подтвердил статус монстра. Максимальная тактовая частота графического процессора достигла 3457 МГц, а видеопамять GDDR7 была разогнана до рекордных 36 Гбит/с. Эти показатели стали ключом к завоеванию первого места в глобальном рейтинге 3DMark Time Spy энтузиастом Dr.Antoine.

#nvidia #видеокарты #msi #rtx 5090 #оверклокеры
Источник: wccftech.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter