Грядущий флагман MSI GeForce RTX 5090 в специализированном исполнении Lightning Z OCER был протестирован в бенчмарке 3DMark Time Spy, где мгновенно установил новый мировой рекорд, набрав 53 207 баллов. Этот результат превосходит достижения конкурентов от ASUS и GALAX. MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z OCER

Карта официально будет представлена на CES 2026. Модель с индексом OCER позиционируется как специализированный инструмент для хардкорных энтузиастов. Плата представляет собой произведение инженерного искусства, рассчитанное на экстремальные нагрузки. Её основа — мощная схема питания, включающая 40 фаз VRM плюс дополнительные четыре фазы вокруг разъёмов питания. Для подключения используются два 16-контактных разъёма 12V-2x6. Среди эксклюзивных элементов — уникальные медные радиаторы, похожие на кастомные решения, и несколько жёлтых узоров на компонентах, намекающих на фирменный жёлто-чёрный дизайн кулера. В центре компоновки расположен графический процессор GB202, окружённый 16 чипами памяти GDDR7. Результаты тестирования

Первый тестовый запуск под экстремальным охлаждением подтвердил статус монстра. Максимальная тактовая частота графического процессора достигла 3457 МГц, а видеопамять GDDR7 была разогнана до рекордных 36 Гбит/с. Эти показатели стали ключом к завоеванию первого места в глобальном рейтинге 3DMark Time Spy энтузиастом Dr.Antoine.