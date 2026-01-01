Согласно данным корейского издания Newsis, ключевые производители GPU, Nvidia и AMD, планируют существенно повысить цены на видеокарты в начале 2026 года.
Ключевой проблемой вновь называют резкий рост стоимости чипов памяти. Как сообщают инсайдеры, расходы на этот компонент увеличили себестоимость производства видеокарт более чем на 80%. Повышение затронет текущие поколения GPU обеих компаний: серию Nvidia GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell и линейку AMD Radeon RX 9000 с графикой RDNA 4. По предварительной информации, первой инициативу может проявить AMD уже в январе 2026 года, а Nvidia присоединится в феврале. Ожидается, что рост цен будет не разовым, а продолжится в течение последующих месяцев.
Апогеем ценового кризиса может стать стоимость флагманской модели GeForce RTX 5090. Прогнозы указывают на то, что её розничная цена способна достичь рекордных 5000 долларов. Для понимания, это в 2,5 раза превышает изначальную рекомендованную стоимость в 2000 долларов. При этом дефицит и искусственное завышение цен на модели RTX 5090 и RTX 5080 уже фиксируются в ряде регионов.
Ситуацию дополнительно осложняет активный отток игровых видеокарт в сегмент искусственного интеллекта. Значительная часть поставок графических чипов перехватывается азиатскими интеграторами, которые перепрофилируют их в решения с турбинным охлаждением для ИИ-нагрузок. На рынке уже появились модификации с удвоенным объёмом памяти, например, версии RTX 4080 и RTX 5080 с 32 ГБ VRAM.