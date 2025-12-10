В данный пакет вошли четыре новые технологии: Ray Regeneration, ML Frame Generation, Radiance Caching и ML Super Resolution

AMD официально представила своё самое масштабное обновление технологии FidelityFX Super Resolution под кодовым названием Redstone. Этот комплекс нейронных технологий рендеринга, призванный кардинально улучшить качество изображения и производительность, будет эксклюзивно доступен для новейших видеокарт семейства Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4.

AMD FSR Redstone

Главный посыл обновления — смещение парадигмы от аналитических алгоритмов к технологиям, основанным на машинном обучении. Как заявил на презентации представитель AMD, технология FSR Redstone даёт разработчикам инструменты для создания более глубоких, живых и захватывающих миров, а игрокам — качественно новый уровень погружения.

В пакет Redstone вошли четыре новые технологии, формирующие «полный стек» интеллектуального рендеринга:

ML Super Resolution (Умное масштабирование) — обновлённый апскейлер на основе нейронных сетей обещает качество, близкое к нативному, при рендеринге из более низкого разрешения. К концу 2025 года его получат свыше 200 игр.

то революционная система расчёта глобального освещения с трассировкой лучей в реальном времени, управляемая нейросетью. Вместо постоянного пересчёта каждого луча система анализирует сцену, распознаёт паттерны освещения и эффективно повторно использует данные. Это позволяет добиться кинематографичного света с минимальными затратами производительности. Первой игрой с поддержкой технологии станет Warhammer 40,000: Darktide от Fatshark в 2026 году.

FSR Radiance Caching (Кэширование излучения) — э

ешение, аналогичное NVIDIA Ray Reconstruction, направлено на борьбу с шумом при трассировке лучей. Нейросеть обучается на зашумлённых сценах с низким сэмплингом и восстанавливает детализацию, делая отражения, тени и поверхности более чёткими и реалистичными. Первую реализацию технологии можно оценить уже сегодня в Call of Duty: Black Ops 7.

FSR Ray Regeneration (Регенерация лучей) — р

реемник аналитической Frame Generation из FSR 3. Новая система, обученная на сложных сценах, от гоночных симуляторов до массовых сражений, создаёт промежуточные кадры с беспрецедентной плавностью, сводя к минимуму артефакты вроде «шлейфов». К концу года технология появится в более чем 40 играх.

ML Frame Generation (Генерация кадров) — п

Однако, весь потенциал FSR Redstone будет раскрыт только на видеокартах Radeon RX 9000 (RDNA 4). Предыдущие поколения графических процессоров, включая RDNA 3 и RDNA 2, официальной поддержки не получат.

Технология была разработана в тесном сотрудничестве с ведущими игровыми студиями. Президент игрового контента Xbox Мэтт Бути подтвердил, что FSR Ray Regeneration стала результатом совместной работы с AMD и позволит вывести качество трассировки лучей в Call of Duty на новый уровень. Ян Флэтт из EA также отметил, что интеграция Redstone в движок Ego позволила сделать F1 25 невероятно плавной и детализированной, не жертвуя производительностью.

По заверениям AMD, включение всего стека FSR Redstone может дать более чем трёхкратный, а в некоторых случаях и четырёхкратный прирост FPS. Например, в Call of Duty: Black Ops 7 производительность увеличивается в 4 раза, а в F1 25 — в 3 раза.

Несмотря на мощный рывок, эксперты отмечают, что AMD предстоит наверстывать отрыв NVIDIA, чья аналогичная технология Ray Reconstruction доступна уже полтора поколения, начиная с DLSS 3.5 для RTX 40. Однако, сам факт релиза Redstone говорит, что компания движется в правильном направлении. Следующим логичным шагом для AMD, вероятно, станет внедрение мультикадровой генерации.