Zelikman
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
В чем конкретно проявляется проблема - не сказано. Компания заявляет, что в ближайшем будущем представит обновлённую версию данной модели.

Старт продаж одной из самых эксклюзивных видеокарт этого поколения ASUS GeForce RTX 5090 ROG MATRIX столкнулся с серьёзными трудностями. По данным издания Videocardz, компания ASUS временно прекратила выпуск и отозвала эту лимитированную модель из-за выявленных проблем с качеством.

Изначально планировалось, что по всему миру будет выпущено всего 1000 экземпляров RTX 5090 ROG MATRIX, что делало её не только сверхпроизводительным, но и коллекционным устройством с ценником около 4000 долларов. Однако, теперь покупатели, которым удалось сделать предзаказ, сталкиваются с отменами и задержками. Шведский ритейлер Inet, а также другие европейские продавцы прекратили приём заказов, ссылаясь на информацию от ASUS о приостановке поставок текущей версии карты.

Согласно сообщениям на форуме ROG, один из пользователей попытался приобрести карту у французского ритейлера, но его заказ так и не был выполнен. Другой участник обсуждения получил от продавца информацию о том, что ASUS подтвердила наличие проблем с качеством у партии MATRIX и готовит её переработанную версию. Точный характер дефектов не раскрывается, но учитывая позиционирование карты как флагмана для экстремального разгона с лимитом мощности 800 Вт, проблемы могут быть связаны со стабильностью, температурами или заводским разгоном.

Для ASUS это чувствительный удар по репутации, особенно на фоне заявленных амбиций. Компания позиционировала ROG MATRIX как изделие, способное обеспечить до 10% прироста производительности по сравнению с референсными моделями RTX 5090 за счёт продвинутой системы охлаждения и увеличенного лимита мощности.

На данный момент ASUS не сделала официальных заявлений относительно сроков выпуска исправленной версии или характера проблем. Потенциальным покупателям, желающим получить топовую видеокарту поколения Blackwell в ближайшее время, теперь, вероятно, стоит обратить внимание на другие модели в линейке ASUS ROG ASTRAL или предложения конкурентов.

#nvidia #asus #rtx 5090 #комплектующие #видоекарты
Источник: videocardz.com
