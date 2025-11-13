Это говорит о существенном приросте производительности будущих чипов в ресурсоёмких задачах.

Intel официально подтвердила ключевые улучшения для будущих процессоров Nova Lake. Обновлённое руководство по набору инструкций (ISA) говорит о получении новым поколением процессоров поддержки векторных расширений AVX10.2 и архитектурных улучшений APX.

Intel Nova Lake

Технология AVX10 призвана унифицировать обработку 128, 256 и 512-битных векторов в рамках единой платформы. Это решение заменит существующую фрагментированную систему AVX-512 и обеспечит единую модель программирования для серверных и потребительских процессоров. В документах упоминаются обе версии спецификации - AVX10.1 и AVX10.2.

Для пользователей поддержка AVX10 в процессорах Nova Lake означает значительный прирост производительности в ресурсоёмких задачах. Например, в научных вычислениях и инженерных симуляциях, обработке мультимедиа и видеоконтента, а также работе алгоритмов искусственного интеллекта.

Особенно важно, что технология впервые обеспечит поддержку 512-битных векторов на потребительском уровне, ранее доступную только в серверных процессорах.

Дополнительное расширение APX повышает общую производительность процессоров через оптимизацию работы с регистрами и исполнения инструкций. Хотя Intel отмечает, что информация в документах может быть скорректирована, включение этих технологий в архитектурный план подтверждает серьёзные намерения компании.

Ожидается, что чипы Nova Lake появятся в 2026 году, однако, точный перечень моделей с полной поддержкой AVX10 пока неизвестен. Ранее инсайдеры предполагали, что базовые решения могут не получить всех возможностей новых векторных расширений. Всё же, даже базовая реализация AVX10 существенно улучшит производительность специализированных рабочих станций.