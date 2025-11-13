Также разработчики внесли существенные изменения в баланс игры.

Для многопользовательского шутера ARC Raiders выпущено крупное ноябрьское обновление, которое решает ключевые проблемы игроков и добавляет в игру значительный объём нового контента. Поклонников ждёт новая карта «Стелла Монтис», два новых типа машин ARC, а также свежие квесты и предметы.

ARC Raiders

Одним из главных улучшений стала оптимизация сетевого кода. Разработчики снизили задержку перемещения персонажей на сервере, что призвано решить проблему десинхронизации, когда пользователь получал урон, уже успев спрятаться в укрытие. Также сокращена задержка между выстрелом по машине ARC и отображением попадания на цели, что улучшает общую отзывчивость и динамичность боя.

Значительное внимание уделено исправлению багов. Теперь правильно работают достижения, которые ранее не засчитывались, а квесты, включающие несколько целей или сбор предметов, можно выполнить в рамках одного раунда. На всех картах исправлены геометрические недочёты, из-за которых игроки проваливались под текстуры или застревали в объектах.

ARC Raiders геймплей

Существенной перебалансировке подверглась игровая экономика и система крафта. Изменены стоимость и рецепты многих предметов. Пересмотрена и система получения опыта: для одних типов врагов, таких как «Бастион» и «Бомбардье», XP за урон и добычу уменьшен, а для других, например, за детали «Ракетный двигатель» и «Прыгающая нога», — увеличен.

Обновление принесло множество полирующих изменений. Улучшено поведение камеры, предотвращающее её проскальзывание сквозь стены. Исправлены баги с анимацией, когда оружие могло пропадать или заедать при использовании гранат или устройств.

ARC Raiders геймплей

В разделе «Полезность» исправлены многочисленные ошибки, например, связанные с чрезмерным уроном от ловушек и гранат. Враги теперь корректно преследуют игроков и не застревают на локациях. Интерфейс также стал удобнее: добавлена опция для разделения стаков в инвентаре, улучшены подсказки ввода, а отчёты о игроках теперь подтверждаются системным сообщением.