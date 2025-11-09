Пользователи могут приобретать лишь определённое количество устройств «в одни руки»

Растущий глобальный дефицит комплектующих для персональных компьютеров достиг розничных полок. Как сообщает издание Akiba PC Hotline, несколько крупных магазинов в токийском районе Акихабара были вынуждены ввести строгие ограничения на продажу накопителей и модулей оперативной памяти. Эта мера вызвана срывом поставок и стремительным ростом цен, виной которому — ажиотажный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта.

SSD-накопитель и модуль оперативной памяти

В попытке предотвратить панические закупки и накопление товара, розничные сети устанавливают жёсткие лимиты. В одних магазинах, одним покупателям разрешено приобрести не более восьми единиц товара, в других — правила ещё строже: всего два накопителя или модуля памяти SO-DIMM для ноутбуков и до четырёх планок обычной RAM. Исключение делается лишь для тех, кто покупает полностью новый системный блок, и то по индивидуальной договорённости.

Причина кризиса кроется в глобальной цепочке поставок. Дистрибьюторы приостанавливают отгрузки, а розница не получает ожидаемых объёмов, что быстро истощает складские запасы. Производители полупроводников массово переориентируют производственные мощности на выпуск SSD, DRAM и HBM для нужд искусственного интеллекта, отодвигая потребности обычных потребителей на второй план. Результатом этого перекоса стал резкий скачок цен — по некоторым оценкам, стоимость памяти на рынке уже удвоилась. По другим же рост достигает 170%

Ситуация усугубляется тем, что дефицит затронул не только современные стандарты DDR5, но и устаревшую, но всё ещё популярную DDR4. Производители сворачивают её выпуск в пользу более прибыльных решений, вынуждая компании, выпускающие бюджетные линейки ПК, создавать стратегические запасы, что ещё больше давит на рынок.

Аналитики предупреждают, что «идеальный шторм» на рынке памяти и накопителей может затянуться на годы, так как строительство новых заводов требует значительного времени. В ближайшей перспективе это означает, что сборщики ПК и геймеры, желающие обновить свои системы, столкнутся с пустеющими полками и заоблачными ценами.