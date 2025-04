В Epic Games прокомментировали слухи о выходе фильма по мотивам популярной игры

В последние годы фильмы и сериалы, основанные на популярных видеоиграх начали появляться всё чаще. Причём успешность таких киноадаптаций также возросла. Если ранее многие проекты оказывались полностью провальными, то сейчас картина иная.

Не так давно мир увидел сериалы по таким играм, как Fallout и The Last of Us, а также весьма успешные полнометражные фильмы Sonic, «Супербратья Марио» и Minecraft. Последний вышел лишь несколькими днями ранее и до сих пор показывает высокую динамику продаж. Компания Sony и вовсе анонсировала сразу несколько киноадаптаций по своим проектам: Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima, Helldivers 2. По первой изначально планировалось выпустить сериал, но представители компании остались недовольны наработками Netflix и решили создать полнометражный фильм.

Ранее в сети начали распространяться слухи о возможном создании фильма по игре Fortnite. Источник заявлял, что различные киностудии предлагают разработчикам свои киноадаптации. Однако, накануне эти слухи были опровергнуты генеральным директором Epic Games Тимом Суини. Он назвал данную информацию ложными, тем самым дав понять, что в настоящий момент речь о разработке фильма не идёт.

Стоит отметить, что Fortnite является одной из самых популярных многопользовательских игр в мире. У проекта имеется огромная база фанатов. Экранизация проекта могла бы привлечь массу людей в кинотеатры, как это происходит с Minecraft. Вероятно, Epic Games рассмотрит этот вариант позднее