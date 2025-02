Это является частью стратегии компании по развитию монетизации и увеличения доходов

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман подтвердил, что платные сабреддиты появятся на платформе в этом году. Это заявление прозвучало во время видеосессии AMA (Ask Me Anything). Ранее Хаффман уже намекал на введение платных сабреддитов в августе прошлого года, во время второго отчёта о доходах компании.

На вопрос о новых функциях, которые появятся на Reddit в 2025 году, Хаффман ответил: «Платные сабреддиты? Да», тем самым окончательно подтвердив их запуск. Однако, пока остаётся неясным, как именно будут работать платные сабреддиты. Возможно, доступ к ним получат только подписчики Reddit Premium.

Хаффман описал модель платного контента как «работу в процессе», отметив, что это станет одной из ключевых новинок платформы в этом году. Это продолжает его стратегию по монетизации определённых разделов Reddit. Ещё в прошлом году он упоминал, что компания изучает возможность создания нового типа сабреддитов, которые будут предлагать эксклюзивный контент или закрытые разделы, доступные только за плату.

Платные сабреддиты могут принести ряд преимуществ. Они способны стать основой для высококачественных нишевых сообществ, где будут обсуждаться экспертные идеи и эксклюзивные темы. Например, популярные сабреддиты, такие как r/WallStreetBets или r/3DPrinting, могли бы предлагать платным подписчикам премиум-контент, такой как обучающие материалы или углублённые аналитические обзоры.

Однако, у этого подхода есть и потенциальные минусы. Введение платных сабреддитов может вызвать недовольство среди давних пользователей, привыкших к открытому доступу к контенту. Критики также опасаются, что это может привести к фрагментации сообществ и снижению активности в органических обсуждениях.

Точная дата запуска платных сабреддитов пока не раскрывается, но известно, что Reddit планирует внедрить их до конца этого года.