Сообщается, что проект находится на стадии разработки и получит название Rainbow Six X.

Существует мнение, что продолжение Rainbow Six Siege находится в стадии разработки и может быть объявлено в текущем году. С более чем 20 миллионами проданных копий, Rainbow Six Siege не только является самой успешной игрой Ubisoft, но и занимает важное место на киберспортивной арене.

Ubisoft представила Rainbow Six Siege в 2015 году, предложив игрокам шутер на 5 против 5, который, в отличие от предыдущих игр серии, не имеет одиночной кампании и сосредоточен на многопользовательском взаимодействии, хотя есть возможность тренироваться в оффлайн-режиме. Более 60 оперативников доступны для выбора, каждый из которых основан на реальных антитеррористических отрядах со всего мира. Эти персонажи оснащены уникальным оборудованием, предоставляющим различные тактические возможности для атаки и защиты, что добавляет еще один уровень стратегии в игру. Ещё одной интересной деталью игрового процесса является акцент на разрушении игрового окружения, где навыки строительства или разрушения проходов на картах играют важную роль для достижения победы.

По последним слухам, ожидается анонс сиквела игры Rainbow Six Siege в феврале. Информация исходит от пользователя X (Ранее Twitter) с ником fraxiswinning, который утверждает, что продолжение возможно получит название Rainbow Six X и будет представлено на Six Invitational 2025. Заключительный этап мероприятия состоится с 14 по 16 февраля в MGM Music Hall, расположенном в Фенуэе. Этот турнир является одним из самых значимых событий, где соревнуются лучшие команды Rainbow Six Siege за звание чемпиона. Последний день турнира, помимо финальных матчей, станет традиционной платформой для анонсов от Ubisoft, связанных с данной франшизой.

Согласно информации, ставшей известной из утечек, игры Rainbow Six X ожидается в середине 2025 года. Игра будет включать полную переработку игрового движка и значительные улучшения в графике, хотя детали этих изменений пока оставлены без раскрытия. Также была озвучена важная новость от инсайдера о возможном прекращении использования старых событий из Rainbow Six Siege, которые, по их словам, «никогда не вернутся». Вместо этого разработчики, как утверждается, сосредоточатся на создании новых событий..