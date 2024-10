По словам разработчиков, с новым патчем игроки получают огромное количество нового контента, включая продолжение сюжетной линии

Очередной крупный патч для FFXIV: Dawntrail под названием «Crossroads» ожидается в середине ноября. В рамках этого обновления состоится кроссовер с Final Fantasy XI — Alliance Raid «Echoes of Vana'diel», анонсированный во время трансляции на Tokyo Game Show. На этой презентации продюсер и режиссер Наоки Ёсида озвучил несколько новых функций, которые войдут в патч 7.1. Этот патч также будет включать продолжение главной сюжетной линии и первую часть долгожданного кроссовера с Final Fantasy XI, состоящую из серии Alliance Raid, новых квестов Allied Society и других нововведений.

Патч 7.1 для FFXIV: Dawntrail предложит Alliance Raid Echoes of Vana'Diel, перемещая игроков в новую локацию — Vana'Diel. Кроме того, будет представлен первый в истории Alliance Raid повышенной сложности, в котором игроки сразятся с The Cloud of Darkness на уровне хаоса. Новые квесты также добавят продолжение сюжета и новое подземелье — Yuweyawata Field Station. Игроки смогут попробовать новые испытания, включая The Minstrel's Ballad: Sphene's Burden и Unreal Trial под названием The Jade Stoa, сражаясь с одним из Четырех Лордов — Бьякко.

В обновлении FFXIV: Dawntrail представлено множество изменений, включая новый Ultimate Raid под названием Futures Rewritten, а также новые задания для Allied Society. Также добавлен новый клиент Custom Delivery. По завершении заданий игроки откроют историю Wachumeqimeqi. Кроме того, в игре появилась новая порция контента о Hildibrand.

Помимо этих новшеств, патч 7.0 теперь поддерживает режим New Game+, позволяя пользователям повторно проходят основные сюжетные задания, а также ролевые квесты. FFXIV на данный момент насчитывает более 30 миллионов зарегистрированных пользователей и продолжает регулярно обновляться, вводя новый контент и улучшая доступность для новичков, которые предпочитают играть либо в одиночку, либо в компании друзей.