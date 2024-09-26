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Zelikman
Morgan Stanley: iPhone 16 продаются хуже предыдущих поколений смартфонов Apple
Продажи компании в этом году не оправдали ожиданий экспертов.

  Согласно недавнему исследованию Morgan Stanley, iPhone 16 стал самой непопулярной версией за последние годы, сообщает AppleInsider. Опрос, включающий данные о сроках предварительных заказов и поставок, демонстрирует, что интерес к iPhone 16 существенно ниже, чем к предыдущим моделям. Это снижение популярности вызывает обеспокоенность касательно будущих продаж флагманского продукта компании Apple.

  Ключевым индикатором привлекательности iPhone в исследовании стало время ожидания заказа — период между моментом покупки устройства и его доставкой. Для модели iPhone 16 Pro Max средний срок ожидания составил 25,5 дня, что ниже 43,5 дня для iPhone 15 Pro Max. Время ожидания для iPhone 16 Pro составило 18,5 дня, по сравнению с 32,5 днями в прошлом году. Базовая версия iPhone 16 может похвастаться временем ожидания всего 9 дней, что значительно меньше, чем 14 дней для iPhone 15.

  Снижение интереса к iPhone 16 привело к тому, что Morgan Stanley предположил возможность сокращения производственных заказов Apple. Данный вывод основан на исторических данных, хотя аналитики напоминают, что ранние сроки поставки не всегда точно отражают долгосрочные объемы продаж.

  «Анализируя все наши данные о сроках поставки iPhone, мы обнаружили, что среднее время доставки iPhone 16 с момента начала предварительных заказов составляет 14 дней. Это самое короткое время за последние пять лет и близко к срокам поставки iPhone 12», — утверждают специалисты Morgan Stanley.

  iPhone 16 и 16 Plus не показывают таких же высоких результатов по сравнению с предыдущими моделями. В частности, сроки доставки iPhone 16 Plus снизились до 7,9 дней, тогда как для iPhone 15 Plus этот показатель составлял 13,9 дня. Аналитики отметили, что несмотря на продажи около 37 миллионов устройств в первые выходные, эти результаты не соответствуют ожиданиям.

  В отличие от этого, модели Pro, которые традиционно пользуются повышенным интересом, продемонстрировали более ускоренные сроки доставки, хотя снижение было менее заметным. К примеру, срок поставки iPhone 16 Pro Max, составивший 25,5 дней, все равно представляет собой значительное сокращение по сравнению с 43,5 днями для iPhone 15 Pro Max.

#смартфоны #apple #технологии #iphone
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Morgan Stanley: iPhone 16 стал самым непопулярным смартфоном Apple за последние 5 лет
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