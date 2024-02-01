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Zelikman
Tesla планирует построить новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей
Оборудование для предприятия будет закуплено у китайской компании Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.

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  Американский автомобильный производитель Tesla Inc. планирует расширить производство аккумуляторов в Неваде путем открытия завода, который будет использовать аппаратуру китайского производителя Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL). Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

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  По данным неназванных источников, Tesla планирует закупить оборудование у CATL, крупнейшего производителя аккумуляторов, и установить его в городе Спаркс. Американская компания будет полностью контролировать объект и покрывать все расходы, за исключением помощи CATL в настройке оборудования.

  Один из источников отметил, что новый завод, который производит элементы для крупногабаритных аккумуляторов Tesla Megapack, является частью более широкой стратегии компании по развитию цепочки поставок литий-железо-фосфатных элементов в Соединённых Штатах. Этот шаг также позволяет Tesla использовать экономически выгодный подход и создавать новые производства.

  Это решение принимается в условиях усиленного внимания со стороны властей США к технологическому сотрудничеству с Китаем в различных отраслях, включая производство аккумуляторов. Приобретение оборудования у CATL позволяет Tesla избежать возможной критики, связанной с зависимостью американских компаний от китайских партнерств.

  Кроме того, Tesla заявила о намерении увеличить мощность существующего предприятия по производству аккумуляторов в Калифорнии. Эти усилия подтверждают заявление генерального директора Илона Маска о том, что бизнес компании по хранению энергии будет расти быстрее, чем производство электромобилей.

  CATL является крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей, особенно активно развивая так называемые аккумуляторы LFP, которые обладают более низкой стоимостью и большей стабильностью по сравнению с никелевыми альтернативами. Однако из-за неравномерного восстановления экономики Китая после пандемии, рынок электрических автомобилей в стране может замедлиться.

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  Первоначально новый завод будет иметь ограниченную мощность, около 10 гигаватт-часов, и в случае успешного запуска и создания цепочки поставок, его мощность будет расширена. Ожидается, что предприятие начнет функционировать не раньше 2025 года. В конечном итоге доля нового предприятия в производстве аккумуляторов Tesla в регионе может достичь 20%, включая существующее производство в Калифорнии.

#сша #китай #технологии #илон маск #автомобили #аккумулятор #завод
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