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Yuri_Grant
Питер Джексон работает над двумя новыми фильмами по франшизе "Властелин Колец"
Действие первого фильма будет разворачиваться во временной период между событиями показанными в "Хоббит: Битва пяти воинств" и "Властелин колец: Братство Кольца".

9 мая кинокомпания Warner Bros. объявила о том, что в разработке находятся два новых фильма по франшизе The Lord of the Rings (Властелин колец). 

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Недавно стали известны некоторые подробности касательно первого фильма. Рабочее название этого фильма - Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (Властелин колец: Охота На Голума). Действие фильма вероятно будет происходить в конце Третьей эпохи (3018 г.), непосредственно перед событиями, с которых начинается основная линия фильма The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Властелин колец: Братство кольца). Продюсером и главным сценаристом проекта является Питер Джексон (Peter Jackson), также к работе привлечены Фрэн Уолш (Fran Walsh) и Филиппа Бойенс (Philippa Boyens), авторы сценария оригинальной трилогии LOTR (Властелин колец) и трилогии приквелов The Hobbit (Хоббит). 

Режиссерское кресло займет Энди Серкис (Andy Serkis), также он снова исполнит роль Голлума. События фильма предполагают наличие нескольких основных героев франшизы (Арагорн, Гэндальф Серый, Арвен), однако на данный момент неизвестно будет ли задействован актерский состав из оригинальной трилогии. 

Также пока остается загадкой кто займется саундтреком к двум грядущим фильмам. Вполне вероятно, что Говард Шор присоединится к работе над проектом, поскольку легендарный композитор написал музыку для всех полнометражных фильмов франшизы, включая трилогию The Hobbit (Хоббит).

Выход фильма Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (Властелин колец: Охота На Голума) намечен на 2026 год. Известно, что в данный момент идет работа над сценарием.

#анонс #warner bros. #властелин колец #хоббит #the lord of the rings #hobbit #питер джексон #lotr #warner
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Питер Джексон станет продюсером фильма "Властелин колец: Охота на Голлума"
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