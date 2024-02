Первоначально удаление защиты было случайностью.

Разработчики из южнокорейской студии Neowiz Game, выпустили обновление для игры Lies of P. Ранее проект был защищен Denuvo, но некоторые файлы обновления игры не содержали этой DRM-защиты, в том числе EXE-файл.

По всей видимости Neowiz не планировали отказываться от использования защиты, поскольку на странице Lies of P в Steam указано, что игра содержит Denuvo Anti-tamper. Также на это намекает название незащищенного EXE-файла - LOP-Win64-Test, вероятно он предназначался для внутреннего тестирования игры. Очевидно перед тем, как выпустить обновление разработчики должны были заменить тестовый EXE на файл содержащий Denuvo, но они забыли это сделать.

Поскольку копия Lies of P без DRM быстро попала в сеть, и появилась на torrent-трекерах, разработчики решили не возвращать защиту в игру. Neowiz выпустили еще одно обновление, которое полностью убирает остатки Denuvo из всех файлов.

Релиз Lies of P состоялся в сентябре 2023 года, игра получила высокие оценки от критиков (Metacritic: PC - 83/100, PS5 - 80/100, XBOX -85/100) и игроков (Steamdb - 90.77%). Lies of P стал одним из лучших соулслайк проектов вышедших в прошлом году. В первую очередь при создании игры, Neowiz Game ориентировались на Bloodborne, помимо очевидного внешнего сходства с проектом от FromSoftware, Lies of P также обладает схожими геймплейными особенностями.