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Серия приключенческих игр Uncharted имела огромный успех, и возвела студию Naughty Dog на пьедестал среди других внутренних студий Sony. Первый Uncharted являлся одной из самых кинематографичных игр, постановка, диалоги и сюжет не уступали голливудским блокбастерам, даже геймплей был кинематографичным за счет анимаций, спецэффектов и дизайна уровней. Эти особенности выделяли проект на фоне других подобных игр. Серия Uncharted стала одним из самых успешных эксклюзивов на консолях Playstation и обзавелась миллионами поклонников во всем мире.
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Первой части Uncharted в ноябре этого года, исполнилось 16 лет. В следующем году Uncharted 2: Among Thieves отметит 15-ти летний юбилей, эти события вызвали у фанатов новый подъем интереса к серии. Uncharted 4: A Thief’s End завершает историю Натана Дрейка, но поклонники хотят видеть новые игры и настаивают на том, что Naughty Dog должна оживить классику, заваливая студию письмами с просьбами сделать ремейки первых трех частей. Некоторые фанаты серии, также не забывают и Uncharted: Golden Abyss, четвертую по счету, но не номерную часть серии. Эта игра выходила только на провальной портативной консоли от Sony - PlayStation Vita, а ее разработчиками была студия Bend. Golden Abyss - приквел первой части Uncharted: Drake’s Fortune, на Metacritic у игры 80 баллов из 100.
Uncharted: The Lost Legacy, вышедшая в 2017 году, является спин-оффом, две главные героини Хлоя Фрейзер и её напарница Надин Росс, отправляются в Западную Индию на поиски Бивня Ганеши. По хронологии это приключение начинается после событий Uncharted 4. С момента релиза спин-оффа прошло шесть лет, а студия Naughty Dog так и не поделилась планами касательно серии.
Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy вошли в издание Uncharted: Legacy of Thieves Collection - ремастеры для Playstation 5 и ПК. Запуск Legacy of Thieves на ПК оказался одним из самых слабых среди эксклюзивов Playstation в Steam. Это однозначно связано с тем, что на ПК отсутствуют три предыдущие игры серии. Студия Naughty Dog не выпустила ремастер трилогии под названием Uncharted: The Nathan Drake Collection на ПК из-за того, что по их мнению, эти игры сильно устарели.
Учитывая тот факт, что компания Naughty Dog совместно с Iron Galaxy Studios разработала ремейк The Last of Us, высока вероятность увидеть ремейки первых трех игр серии Uncharted.
Недавно, издание Uncharted: Legacy of Thieves Collection стало доступно в cервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр без DRM - GOG, принадлежащей CD Projekt RED.