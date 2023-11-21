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Yuri_Grant
Крис Пайн уверен в том, что фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров" получит сиквел
Об этом актер сообщил в интервью GamesRadar.

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Фанаты привыкли ожидать худшего от голливудских экранизаций. Большинство из них портят атмосферу первоисточника, но все же бывают и исключения. 

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Одним из таких исключений является приключенческий фэнтези боевик Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves (Подземелья и драконы: Честь среди воров) вышедший в прокат в марте этого года. Адаптация такой масштабной вселенной, как D&D (Dungeons and Dragons), задача не простая, но режиссеры Джонатан М. Голдштейн (Jonathan Goldstein) и Джон Фрэнсис Дейли (John Francis Daley) с ней справились.  Фильм выполнен в легком комедийном стиле, что пришлась по вкусу не только фанатам франшизы, но и обычным зрителям. Результатом стали невероятные 91% на Rotten Tomatoes от критиков, а также 93% от зрителей, но это, к сожалению, не отразилось на кассовых сборах. "Подземелья и драконы" собрали в прокате немногим более $208 миллионов, при бюджете в 150 миллионов. По меркам голливудских блокбастеров - это провал. 

Но нельзя отрицать, что большинству людей, посмотревших фильм, он понравился. В новом интервью GamesRadar+, актер Крис Пайн, обмолвился парой слов о сиквеле. “До меня доходили кое-какие слухи об этом” - сказал Пайн. “Я пока ничего не знаю. Но я совершенно уверен, что это может произойти”. Пайн также сказал, что хотел бы вернуться к главной роли в сиквеле.

"Подземелья и драконы: Честь среди воров" - это фильм, который привлек внимание многих зрителей после релиза Baldurs's Gate III и определенно завоевывал новых поклонников. Если продолжение "Честь среди воров" все-таки выйдет, сохранив качество оригинала, не исключено, что кассовые сборы будут значительно больше, особенно учитывая резко возросший интерес ко вселенной D&D. За это нужно благодарить Larian Studios, их нашумевшая RPG вошла в топ 5 игр в Steam по количеству единовременного онлайна, с показателем 875,343 игроков. Продажи Baldurs's Gate III превысили 5.2 миллионов копий и это только в Steam на старте, общий тираж проданных копий Larian не сообщают, но можно с уверенностью сказать , что цифры феноменальные.

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Некоторые из крупнейших франшиз, тоже начинались с относительно скромных показателей кассовых сборов. Кассовые сборы четвертого и пятого фильмов франшизы "Форсаж" удвоились по сравнению с предыдущими фильмами. "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана не заработал и $400 миллионов, в то время как "Темный рыцарь" заработал более миллиарда. А первый "Остин Пауэрс" не заработал даже $70 миллионов, но его продолжения собрали в прокате около $300 миллионов каждое. Во всех случаях студии знали, что у них есть потенциал, и зрителям эти фильмы нравились.

#larian studios #голливуд #larian #baldur’s gate #интервью #фэнтези #dnd #подземелья и драконы #gamesradar
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