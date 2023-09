По словам инсайдера, следующим эксклюзивом Sony который посетит персональные компьютеры, станет Horizon Forbidden West.

Sony Interactive Entertainment продолжает придерживаться своего бизнес-плана относительно выпуска эксклюзивных игр Playstation на ПК. Только в этом году вышли: экшн рогалик Returnal, ремейк шедевральной первой части The Last of Us (имел эксклюзивный статус всего 7 месяцев) и красочное приключение Ratchet & Clank: Rift Apart. Эти игры были эксклюзивами Playstation 5, не более двух лет.

Согласно утекшей в сеть информации, на Playstation 5 в скором времени будет выпущено издание Horizon Forbidden West Complete Edition. По всей видимости это полное издание включающее недавнее сюжетное дополнение Burning Shores, вышедшее в апреле этого года.

Надежный инсайдер известный как billbil-kun, утверждает, что Horizon Forbidden West Complete Edition и является следующим эксклюзивом Playstation 5, который будет выпущен на ПК. Релиз состоится в Steam и Epic Games Store. Выход игры на ПК может состояться одновременно с релизом на PS5. Инсайдер не назвал точной даты выхода, но заверил, что игра появится в ближайшие пару месяцев.

Если учесть, что Horizon Forbidden West от Guerrilla Games, вышел на Playstation 5 в конце февраля 2022 года, то можно смело считать информацию от инсайдера вполне логичной.