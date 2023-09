Разработкой занимается студия The Chinese Room, переделавшая ролевую систему и город, который стал напоминать зимний Нью-Йорк из Max Payne.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 проект, разработка которого началась в 2015 году и продолжается до сих пор, столкнулся со множеством производственных трудностей. На протяжении очень долгого времени о проекте не было слышно, поэтому даже фанаты серии потеряли надежду на релиз игры.

Но, как стало известно, игра находится на переработке и выйдет следующей осенью. Paradox Interactive привлекла студию The Chinese Room, разработчиков таких проектов как Dear Esther и Everybody's Gone to the Rapture.

реклама

Изначально предполагалось, что Bloodlines 2, продолжение культовой классической игры от легендарной студии Troika 2004 года, выйдет в марте 2020 года. Первая серьезная проблема произошла когда ведущий сценарист Брайан Митсода (который также приложил большую руку к оригинальной игре) и креативный директор Каай Клуни были уволены. Тогда студия Hardsuit Labs была полностью отстранен от работы над проектом, и выход игры был отложен на неопределенный срок, это произошло в 2021 году.

Вице-президент Paradox Interactive Шон Грини и Алекс Скидмор, креативный директор Bloodlines 2 дали интервью порталу PC Gamer. Они не уточняли подробности касательно версии Bloodlines 2 от студии Hardsuit Labs, но поделились информацией по поводу обновленной версии игры от студии The Chinese Room.

Как стало известно, разработчики из The Chinese Room, решили сохранить первоначально запланированный сеттинг Bloodlines 2 в Сиэтле, и хотя Грини отметил, что они "смогли повторно использовать значительное количество графики и дизайна уровней" из проекта Hardsuit, Скидмор поспешил уточнить, что в The Chinese Room используется "новая кодовая база с другой игровой механикой". Он так же добавил что переработки подверглась ролевая составляющая игры. События Bloodlines 2, по-прежнему происходит на святки, но разработчики внесли существенное изменение в дизайн города. Они решили сделать Сиэтл покрытый снегом и добавили в игру снежную бурю. Новые трейлер и концепт-арт напоминают о мрачном ночном Нью-йорке, охваченном снежной бурей в первой части Max Payne.





Протагонист созданный Hardsuit Labs, не устроил новых разработчиков, поэтому они полностью переработали его. Первоначально предполагалось, что главным героем игры будет "свежеобращенный вампир", но The Chinese Room решили, что главный герой с легендарной вампирской родословной, смотрится в игре гораздо лучше.

"Мы не хотим, чтобы наш проект был просто, своего рода, жалким подобием Bloodlines 1. Мы хотим, чтобы он был особенным" - объяснил Скидмор. "Мы не будем повторять то, что было в оригинале. Персонаж, которым вы управляете, является старшим вампиром. Это было сделано для того, чтобы дать игрокам другой опыт".

Новый главный герой, является старшим (или древним (Elder)) вампиром, поскольку он пребывает в этом состоянии более 300 лет. Со времен событий Bloodlines 1 , "Вторая инквизиция" Ватикана и глобальная разведка нанесли серьезный удар по вампирскому подполью. Пробуждение древнего, в высшей степени могущественного вампира в Сиэтле - это своего рода событие.

Скидмор, похоже, стремится найти баланс между тем, чтобы этот древний был устоявшимся персонажем, и тем, чтобы позволить игроку отыграть образ вампира по своему выбору. Наличие наполовину сформировавшегося персонажа на роли главного героя напоминает Безымянного из Planescape: Torment.

На данный момент ясно, что разработчики из The Chinese Room, сформировали четкое видинее проекта и движутся в правильном направлении. Больше подробностей относительно Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, появится в январе 2024 года.