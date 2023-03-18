Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В Modern Warfare 2 можно поиграть бесплатно до 20 марта
В бесплатный контент входит карта второго сезона.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

На этой неделе в честь обновления 02 Reloaded разработчики Modern Warfare 2 проведут бесплатные выходные. В бесплатный контент вошла новая карта и вооружение. Бесплатный доступ откроется сразу же после того, как обновление будет введено в шутер. Поиграть в шутер бесплатно можно будет вплоть до вечера 20 марта.

Бесплатный доступ включает в себя новую карту сезона Himmelatt Expo. А также, что самое интересное в этом доступе — доступ к кооперативному рейду, который ранее был доступен только в платной версии игры. На этот раз нам дали доступ к шести картам: Farm 18, Mercado Las Almas, Shipment, Dome (новая), Himmelmatt Expo (новая).

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На бесплатных выходных можно поиграть в такие режимы: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing. Также полный доступ открыт к масштабным битвам типа "Наземная война" и "Вторжение" на карте Santa Sena. А вот рейд "Атомград" доступен только на базовой сложности, забрать улучшенные награды не представляется возможным. Впрочем, как и ощутить все эмоции от прошлого рейда.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#infinity ward #call of duty #modern warfare 2 #бесплатные выходные #02 reloaded
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Battlefield 2042 стала временно бесплатной в Steam
Microsoft в погоне за Activision Blizzard устраивает настоящий балаган
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
102
Испания нарастила потребление российского СПГ на 84%, став «главным нарушителем» в ЕС
2
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
5
Der Spiegel: украинские танкисты быстро освоили Leopard 2 и готовы к наступлению на Донбассе
14
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusion и Lincoln MKZ из-за течи тормозных шлангов.
3
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
59
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
20
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
5
В сети появились кадры маневров Су-27 на американским MQ-9 Reaper
8
В командовании ВВС Украины недовольны поставками польских и словацких МиГ-29
8
В Киеве считают, что следующей целью ракетных ударов ВС РФ могут стать центры принятия решений
4
В ASUS успешно запустили 192 ГБ памяти DDR5 на плате AMD X670E в конфигурации 4x48 ГБ
2
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
40
Samsung Galaxy A54 Exynos 1380 и А34 готовы конкурировать с Google Pixel 6a
+
В России не исключили возможность передачи гиперзвуковых технологий «дружественным» странам
2
Обнаружен новый астероид размером 30 метров, который приблизится к Земле 17 марта
5
Названа дата мировой премьеры защищённого смартфона OUKITEL WP22 с батареей 10000 мАч
+
Пентагон показал кадры «инцидента» с беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море
11
Правительство Словакии согласилось передать Украине самолёты МиГ-29 и системы ПВО «Куб»
1
Предположения: iPhone 15 Pro будет самой дорогой "про-версией" за всю историю Apple
+

Популярные статьи

5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
9
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
99
О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
24
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Март)
7
Оскар 2023 года - как премия вернула свою популярность
15
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
19
Атака мертвецов 1915 - они шли, чтобы победить
8
Как Xbox к успеху шёл, но не повезло, не фартануло
8
Мои впечатления от игры Gothic. Часть 4
5

Сейчас обсуждают

Вежливый-B-R-A-D_L-E-Y
03:43
Ордер выдан по одному из нескольких обвинений, а именно – относительно незаконного перемещения украинских детей в концлагеря. Теперь прутин уравнялся с личным составом «петушиных батальонов» Пригожина...
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
Ssh
03:43
дыбу лучше. Или колосование
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Вежливый-B-R-A-D_L-E-Y
03:43
Но как бы громко ни звучали эти возмущенные крики, они уже ни на что не влияют. Де факто, 120 стран мира, подписавшие Римский Статут, обязаны арестовать и выдать в МУС прутина, как только тот окажется...
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
Вежливый-B-R-A-D_L-E-Y
03:42
Черная метка грязному ублюдку Ну что же, это случилось. Международный Уголовный Суд в Гааге утвердил международный ордер на арест гражданина российской федерации, прутина Владимира Владимировича, кли...
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
32Влад32
03:32
Перенести завод? Сколько лет на это уйдет? Так и перевозку надо остановить.
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
Aleksey Aleksey
03:31
Консольщики не мамонты
Руководитель Sony Хироки Тотоки планирует продать свыше 60 млн PS5
ViktorioS
03:21
А "накаркать" можно, заявляя, что беспокоиться не о чем, вместо того чтобы объявить эвакуацию и спасти людей.Кстати,как с ЛУГАНДОНА, Крыма, Осетии, Абхазии. Сколько бы смертей можно было бы избежать.....
В Молдавии считают, что концентрация украинских войск на границе с Приднестровьем не несёт угрозы
BinguPlus
03:18
Так она не вышла
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
Дмитрий Малинин
03:14
Согласно данным компании Backblaze, занимающейся облачным хранением данных, твердотельные накопители (SSD) надежнее жестких дисков (HDD) — по крайней мере, для определенных случаев использования
ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
Сергей Габриель
03:13
А они и не сидели. Они страну разворовывали.
В командовании ВВС Украины недовольны поставками польских и словацких МиГ-29
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем