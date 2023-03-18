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На этой неделе в честь обновления 02 Reloaded разработчики Modern Warfare 2 проведут бесплатные выходные. В бесплатный контент вошла новая карта и вооружение. Бесплатный доступ откроется сразу же после того, как обновление будет введено в шутер. Поиграть в шутер бесплатно можно будет вплоть до вечера 20 марта.
Бесплатный доступ включает в себя новую карту сезона Himmelatt Expo. А также, что самое интересное в этом доступе — доступ к кооперативному рейду, который ранее был доступен только в платной версии игры. На этот раз нам дали доступ к шести картам: Farm 18, Mercado Las Almas, Shipment, Dome (новая), Himmelmatt Expo (новая).
На бесплатных выходных можно поиграть в такие режимы: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing. Также полный доступ открыт к масштабным битвам типа "Наземная война" и "Вторжение" на карте Santa Sena. А вот рейд "Атомград" доступен только на базовой сложности, забрать улучшенные награды не представляется возможным. Впрочем, как и ощутить все эмоции от прошлого рейда.